一、27歲護士李小姐：紋身記錄我曾經好鍾意佢哋

「呢個紋身係record，記錄返我曾經好鍾意佢哋。」27歲任護士的李小姐一年前迷上MAMAMOO，更將代表團隊中一名成員的顏色和圖案紋上身，她指朋友曾說她瘋狂，但她說：「唔係呀，我已經大個啦，呢啲idol可能好快就完，存在過就好，我咁大個第一次咁鍾意一隊人，所以值得紀念一下。」她坦言，最瘋狂是「食炒價」，花2,000多元購買一盒襟章，比原價高出3倍，「其實都係擺喺度，但擺喺度都開心。」她心願是看一次她們的演唱會：「如1萬蚊一張黃牛飛，我都一定會買，2萬蚊都買，如前排5萬都OK，因為機會過咗就冇！」

二、大學生Suki：佢畀到我生活動力

「如偶像染藍髮，我都會染，佢染紫色，我都會跟，佢着過嘅衫，我會搵返同款衫着！」大學生Suki也是MAMAMOO超級粉絲，她出席輝人生日應援活動中，在9幅大頭相中，她能認出當中5幅，「平時會睇佢嘅舞台，在Twitter save低相，憑佢嘅妝及自己記憶去認返咋。」她去年才迷上MAMAMOO，每次花5,000、6,000元買專輯抽視像通話，成功抽中2次，「第一次我唔太識韓文，為咗同佢溝通，所以專登去學韓文；之後多一次，終於用韓文同佢溝通，好開心，佢聽得明我講嘢！」她坦言偶像給她生活動力：「佢哋由寂寂無名去到而家咁紅，我都覺得自己要努力啲！」

三、27歲OL 阿木：追星並非妹妹仔專利

「追星好似毒品咁，不斷想睇佢啲嘢，好難抽離！」27歲的阿木，10年前在朋輩熏陶下開始追星，由當時紅透半邊天的少女時代開始，曾花1,500元利是錢買演唱飛，沒想到，在前排企位被粉絲團包圍，連呼吸也感困難。其後大學畢業，她毅然去南韓讀韓文，原本只讀4個月，最終延長至一年，「真係唔夠喉，試過一星期去4、5日追星，去睇偶像錄影、去簽名會、獨自來回7、8小時搭車，去山旮旯地方睇偶像表演。」回港後，她覓得一份OL工作，雖然現時未能親赴當地貼身追星，但她不時到旺角信和中心搜尋偶像精品，「追星就好似你唔識呢個人，但又好似好識佢，感覺好神奇！」又指追星並非「妹妹仔」的專利，「我會繼續追，直至（偶像）冇咗為止！」

四、14歲中學生Annie：我想成為韓國舞台一分子

「我想做韓星，好似BLACKPINK咁企喺台上跳舞，成為韓國舞台一分子！」曾客串當童星拍電影的14歲ANNIE，學過唱歌，9歲讀小四時已開始接觸K-POP，當時身邊同學間話題不乏韓星，「身邊好多朋友都聽緊韓文歌，最初我都有聽，但無專登搵！」直至去年中，疫情下學校停課，「喺屋企無聊，見到韓國啲練習生有新歌，聽吓又幾好聽，我就開始學佢哋跳舞，跳跳吓就迷上。」她現時迷上人氣女團BLACKPINK和(G)I-DLE ，「好鍾意佢哋風格，喺舞台上有好大感染力！」故決心以成為韓星為目標，重新學唱歌和跳舞，希望有朝一日能到當地當練習生。

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