韓流襲全球，當地娛樂產業更成為南韓重要經濟命脈之一，研究韓國流行文化的中大社會科學院全球研究課程助理講師鍾樂偉形容，韓國經理人公司「好識做生意」，過去以唱片、演唱會、明星周邊活動、明星代言產品等不同方法賺錢。疫情衝擊下，他們絞盡腦汁，推出網上演唱會、簽唱會等，「最初免費睇，見反應好後開始收費，每場港幣200多元！」其後更與各地網上平台合作舉辦video call視像活動，繼續帶動唱片銷量，每個粉絲可透過視像單獨同偶像對談一、兩分鐘，「好多人覺得好新鮮、好玩！」

他直言，video call成為目前海外韓國粉絲最追捧的活動之一，同時亦衍生不少攻略，「例如買幾張唱片先抽中，一分鐘對話有咩要準備，做啲乜會令偶像深刻啲，邊句韓文要背等，有啲平台仲提供即時繙譯。」

韓國以往是航運業為主，成功打造現今的娛樂王國，全靠當地政府在90年代經濟危機中成功轉型。鍾樂偉指出，原是亞洲四小龍之一的南韓，97年面對經濟危機，要向國際貨幣基金會IMF借逾百億美元，令南韓一夜間變成破產國。為求自救，南韓政府結合科技和文化，發展快速的互聯網絡、放寬電視劇限制，「以前劇中間唔可以賣廣告，放寬後容許劇集分上、下集，中間可以有commercial break（商業時間），廣告商見有商機就肯投資，令劇集質素提升。 」

其後，韓國再按海外不同國家和地區口味，推銷不同自家產業，「香港最初就靠韓劇入屋，《大長今》、《藍色生死戀》因故事情節啱香港人口味，大受歡迎，帶動韓星如Rain、李英愛爆紅。」其後韓國偶像團體紛紛來港開演唱會，2012年更是最顛峯，當時少女時代 、BIG BANG、 EXO等深受港人歡迎，當地經理人公司亦想出不同方法賺錢，除唱片外，還舉辦大量演唱會、簽名會、握手會、明星周邊活動、明星代言產品等賺錢。

韓國政府更有計劃地將韓劇、K-pop、電影，一步步進軍國際，他指現時韓迷追捧的不只追韓星睇韓劇，而是進一步深化至韓國家電、食物、運動，「鍾意韓國生活文化、韓國食物、學韓文、打跆拳道、買韓國電器、化妝品……，成功帶動韓國其他產業，令整個國家受惠。 」

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