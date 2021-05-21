不法集團利用失業率高企，巿民求職心切的心態，藉以高薪招聘美容師，要求求職者將個人物品存放儲物櫃內，進行長達4小時面試培訓；其間騙徒盜取求職者的信用卡資料，將之發送給在外的同黨，綁定到不同流動付款程式，然後到不同購物點購買貴價電子產品轉售圖利。警方經調查後，前日（19日）搗破該犯罪集團，拘捕6人涉嫌串謀欺詐，警方首次發現此求職騙案手法。

商業罪案調查科署理警司劉啟鵬稱，最近求職騙案有明顯上升趨勢，2020年第一季錄得34宗，今年同期有139宗，上升超過3倍；損失金額亦由去年首季的210萬上升至今年同期的990萬。警方遂採取針對性的水影行動，前日搗破一個本地集團，涉嫌於2020年9月至今年5月，以招聘美容師為名，訛稱為求職者進行面試培訓，其間盜取受害人信用卡資料，將之綁定到不同流動付款程式，到不同購物點購買貴價電子產品，轉售圖利。

經調查後，警方相信集團於前日再次嘗試犯案，相約兩名受害人到銅鑼灣美容院面試，盜取兩人信用卡資料後發送給在外同黨，在觀塘區商店購物，警方隨即展開拘捕行動，兩名受害人幸保不失。行動中拘捕3男3女（年齡由19歲至36歲），涉嫌串謀欺詐，被捕人包括主腦、租用美容院、招聘美容師及盜取信用卡資料的人士；其中3男1女負責到不同店舖購買電子產品，稍後4人會被暫控一項串謀欺詐罪，明日在觀塘裁判法院提堂。

該集團共騙取19名受害人（年齡由25至44歲），損失金額合共約350萬，每人損失6萬至70萬元不等。

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