70歲退休婦人，去年接獲假冒官員騙徒電話，被迫使兩日內兩次做樓宇按揭借貸600萬，並將銀行卡及密碼等資料交予「特務」，最終被騙徒盜去其銀行戶口內790萬元，至今年3月始揭發事件報警，警方昨日拘捕一名28歲男「特務」，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

東九龍總區重案組總督察莫子威交代案情指，去年9月18日一名70歲退休婦人，在荃灣綠楊新邨住所接獲自稱「香港行政法院」職員的騙徒電話，指控她在內地干犯貪污罪行，雖然她極力否認，但騙徒隨即將電話接駁到另一名自稱上海公安的騙徒，迫使她用錢以示清白。

去年9月至12月，騙徒與受害人保持聯絡，在通話中得悉她沒有現金，但除自住物業外，另持有兩幢物業；於去年12月30日，一名自稱「特務」的騙徒抵達受害人住所，押送她到中環一間持牌借貸公司作按揭借貸，借300萬元；翌日，「特務」再次押她到上址再作按揭300萬。

受害人按騙徒指示，將合共600萬借貸存入自己戶口，然後將戶口資料、密碼及銀行卡交予「特務」，「特務」得手後逃之夭夭。直至今年，「特務」疑欲帶女事主進行第3次按揭，她開始起疑，並於3月12日發現銀行存款及600萬借貸，合共790萬元不翼而飛，於是報警。警方調查後鎖定「特務」身份，昨日（20日）在其筲箕灣住所拘捕一名男28歲男子。

警方在他的住所搜出受害人的銀行卡、與受害人聯絡的手提電話，有人在警誡下承認以特務身份行騙，並辯稱去年11月自己亦是假冒官員電話騙案的受害人，損失1萬元，但從無報警，並在今次事件中獲得3.8萬元酬勞。

被捕的28歲男子報稱無業，無案底，案件仍在調查中，尚有其他騙徒在逃。莫子威形容今次被捕「特務」作風「進取而狼死」，與以往被捕人士不同，非常主動致電受害人，教導受害人準備所需文件，又親自往受害人住所與她結伴搭的士往中環借貸，提取支票後再陪同事主往銀行辦理手續，繼而向幕後主腦取得3.8萬元酬勞。

據了解，受害人與兒子同住，承認並無留意有關電騙的資訊，而警方初步調查，相信「特務」前往的中環借貸公司並非合謀。至於今次事件屬不法按揭，稍後警方會盡量與借貸公司協調如何處理是次按揭借貸。警方強調業界應與警方合作，因最後可能是雙輸局面，受害人無錢還債，且借貸公司、銀行或找換店未能合法處理同類的借貸，最終只有騙徒受益。

據悉，受害人先夫留下遺產包括兩個巿值合共逾6千萬元的舖位，騙徒押送受害人前往借貸的兩筆按揭，各分12期還款，首11期每月還款約5.4萬，最後一期連本帶利還305.4萬，受害人現已還款5期。

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