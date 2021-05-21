「香港單車同盟」本周三晚上（19日）在尖沙嘴舉行「沉默的騎行」活動，活動無任何政治目的，只為悼念過去因交通意外而傷亡的單車友，但警方在未了解情況下，在活動開始前一小時無故票控現場約20名參與者，更指嚇在場圍觀的市民及記者。慘被票控5000元的參與者，對警方的行為極度不滿，「無諗到一個良好市民，無案底去啲咁有意義嘅活動都會俾警察出告票」。

有份參與活動的單車友Tony表示，當晚6時半已到達尖沙嘴鐘樓的集合地點，但已見多名警員及警車在場駐守，現場有6輛警車分別散佈鐘樓及文化中心的範圍，至少有60名警員監視參與者的一舉一動。起初，Tony以為警方協助活動流程，警員亦有提醒保持社交距離，「個活動都搞咗6、7年，佢哋（警方）過往都係幫我哋開路」，他與其他參與者無理會在場警，大家有戴上口罩，保持1.5米社交距離，亦維持4人一組聚集；怎料，警員突然大嚷在場所有人「拎哂身份證出嚟」，更指罵圍觀記者「你邊間報館呀？再留喺度就罰埋你哋」，其後警方以涉嫌違反限聚令（第599G章）票控在場15名參與者。

擾攘近一小時，活動無奈需要腰斬，Tony與其他參與者隨即散去，惟途經至尖沙嘴港鐵站再遭警員截查，該名警員說：「你去邊呀？鬼叫你去參加呢個活動。」Tony當時未有多言離去，惟言談間警方認為是次是「黃絲活動」，暗指參與者有政治目的；事後他致電警署查詢情況，惟當局則回應可拒絕交罰款，但將要出庭或有其他刑事程序要處理，Tony只好就範並會依時交罰款，「我仲要返澳洲讀書，但會保留追究嘅權利」。

2019年回港的Tony因海外升學，故未有參與社會運動，對於警方當日的行為，他批評是藉「國安法」及「限聚令」胡亂執法，「真係好嬲！我哋係尊重死者，真係純粹參與活動，無諗咁多」。

「香港單車同盟」於2003年創立，由一班單車愛好者組織同盟會，居港英國人Martin於2007年成為主席，對於是次活動的車友被警方票控，他表示極度憤怒和失望。

Martin表示「沉默的騎行」活動由2006年開始舉辦，以悼念香港每年遇難的踩單車人士，及紀念傷者，藉活動喚起政府及市民對道路使用者的關注。活動一如以往由尖沙嘴鐘樓出發，再沿彌敦道騎至深水埗一帶，惟去年因疫情暫停大型活動；今年因本港疫情稍為改善，發起人故以個人形式，小組進行活動，「香港單車同盟」則盡量配合活動，「我一早與警方協商，但不明白他們被罰，過往警方亦未出現如此不解的行為，真的極度失望」。

Martin就事件向所有參與者致歉，並盡力為受影響車友提供支援。

警方回覆指，尖沙嘴分區特譴隊聯同西九龍總區機動部隊人員，5月19日晚上7時半，發現有活動參與者在尖沙嘴鐘樓一帶聚集，懷疑違反限聚令（第599G章），並對14男1女，年齡介乎14至71歲，發出定額罰款通知書。

警方又指，事實上警方於活動開始前與有關人士溝通和了解活動細節，並勸喻主辦單位確保活動參與者恪守相關規例。

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