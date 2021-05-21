「有啲炒到幾千蚊一張紙卡，對你嚟講係一張廢紙，但對我係無價寶！」26歲的TT兩年前才全情投入韓星「飯圈」（明星粉絲圈），因迷上南韓4人女子組合MAMAMOO其中一名成員華莎，曾不惜豪花4萬元買碟，參加不同平台的線上活動；至今她成功獲抽中9次跟華莎視像見面，連偶像都記得她，「佢一打開cam就話：姐姐你又嚟喇，嗰刻聽到，我真係好開心！」

迷上華莎全因對方的真性情，因為曾有人批評華莎是組合MAMAMOO中最醜樣的，但偶像一句說話打動了TT：「如果我達不到現今世界審美觀，我就要創造屬於自己的審美觀。」TT自小因樣貌被同學欺凌，身同感受，自此追隨華莎。

兩年前，TT將打工儲夠的錢到韓國語學堂讀韓文2年，早前讀畢回港，原本打算再到韓國追星，但遇上疫情無法成行。現時每月花2,000、3,000元購買偶像周邊產品，如精品、儲齊專輯附送的小卡等，一旦偶像出碟，她更會傾盡全力為偶像應援，「佢出碟，我哋要去韓國指定舖頭掃大量專輯，務求被抽中出席偶像簽名會，親身與偶像接觸。」有次她抽中偶像的握手會，更不惜花近2萬元買機票、酒店快閃去韓國出席，「可能買100隻碟先抽到！」

同時，為力撐偶像人氣，每逢推出的新歌要打榜，「Moo Moo」在首兩周全力應援，不但付費在當地兩大音源平台狂聽歌，「我哋每日會按入去不停聽，但呢啲平台要收費，約100港元一個月。」由於部份平台要用韓國電話實名認證，TT亦會付款請人聽歌，「有啲有戶口嘅人會收錢幫你聽歌，一日收20元，我自己得一個戶口（唔夠），會畀錢4、5、6個人聽。」

同時在YouTube播放量亦會計分，且要求多多，「音量80%才計一次，唔可以飛廣告，唔可以repeat，聽完要聽另一首，由頭到尾，再聽返你要聽的歌先計，每人都插耳機開爆音量，之後開另一頁面扮做嘢來刷播放量。」為撐偶像，不少韓粉都出錢出力，據TT所知，有些限量版的卡被炒至數千元一張，甚至演唱會飛炒至2、3萬元。

飯圈更興起為偶像自製產品出售，上月MAMAMOO另一成員輝人生日，TT與多名朋友租用一工廈200多呎工作室為輝人搞相展，隔空應援偶像，吸引大批粉絲參加。

當日，粉絲們製作多幅輝人活動照，掛滿全場，同時又擺滿閃卡、相冊，大批粉絲在門外排隊等入場。其中掛在門上一幅輝人的9格人頭照，只要粉絲猜出每一張相來自哪個活動，就可獲贈輝人相框一個。

TT直言，以往偶像生日，她會自製印有偶像照片的杯套等，放在café店供客人取走，以應援和宣傳偶像。今次輝人生日，她首次為對方搞相展，前後花了3個月籌備，又設計精品出售，「睇呢期飯圈興啲咩，我哋就出啲咩，會跟返不同成員風格設計，最近好興呢啲雷射卡、將設計過嘅貼紙裝飾張明星相。」設計完後，再搵廠商格價，又要做「QC」（品質檢定），然後大量訂製，擺上網宣傳其應援活動。

雖然追星族經常被批評「嘥錢嘥時間」，但TT認為每個人都有自己喜好，而她亦有不少得着，因為追星令她學會韓文，現時不但替人補習，又在香港遊學團擔當韓文繙譯，月入1萬多元。疫情下無法出團，她就轉做代購，主要做MAMAMOO公司旗下藝人的代購，「好多人覺得追星好無聊，但追星令我學識韓文，學影相、Photoshop、剪片，同好多追星識嘅朋友變成知己。」

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