見證香港樂壇興衰的經理人Apple姐，曾經一手發掘天后容祖兒，她直言80、90年代香港樂壇最興旺，「當年草蜢一出碟，閒閒地賣50萬隻，依家幾千隻已好犀利！」以前陳冠希、謝霆鋒開生日會，粉絲要排2日隊等入場，甚至E-kids活動後的海報、掛旗全被fans搣走，「𠵱家你喺街派都冇人要！」她慨嘆，韓國歌曲旋律易上口，韓星自小開始地獄式訓練，香港樂壇新晉歌手無法比。

昔日經營連鎖卡拉OK「Big Echo」的Apple姐，90年代已做經理人，當年造星主要靠電視台藝員訓練班、唱片公司或卡拉OK公司舉辦的歌唱比賽，由80年代當紅的梅艷芳、男團草蜢，至90年代王菲、四大天王等，不少曲風也參考日本；之後台灣組合冒起，香港粉絲開始追S.H.E、五月天、F4等天團。

直至韓流襲港，互聯網發達，韓國經理人公司鋪天蓋地宣傳下，令不少港人迷上韓星。2014年開唱歌跳舞學校的她，見過6、7歲學生已追韓星，卻連一個香港歌手都不認識，「朋友14歲嘅女畀幅相我睇，話係佢老公，問我靚唔靚仔？原來嗰個係韓星，佢竟然叫佢做老公？」

Apple姐坦言，韓星由練習生開始行地獄式訓練，令他們歌影藝也練得極高水準。「我有學生去咗韓國做練習生，由朝到晚訓練，唔可以上網、唔可以用手機，仲要每星期上磅（磅重），住喺宿舍同隊友夾歌夾舞，所以韓國組合跳得好齊。」

相比下，香港就欠缺這些訓練基地，「我喺商廈開學校，晚上7點後就冇冷氣，一到夏天就算有流動式冷氣機，香港學生怕熱怕辛苦唔嚟練舞；喺香港搵老師亦難，好多係業餘，好忙。」數年前，內地有人叫她到國內搞訓練基地，直言現在連國內樂壇也超越香港。

她認為，香港樂壇要重拾光輝，必須提供更多訓練學校及多方面配合，其中一項是她希望更多商家找香港歌手代言產品，帶動廣告歌，一旦歌手紅起來，才能雙贏，而歌手要時刻自我增值：「問自己究竟ready未？對音樂認識幾多？付出幾多努力？因為天永遠畀有準備嘅人！」

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