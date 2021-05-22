水警小艇分區、水警總區特遣隊聯同海關海域調查組人員，前日（20日）在香港西面水域一帶展開反走私行動，於昨日（21日）凌晨約2時發現4名形迹可疑男子，於稔灣路附近一碼頭將貨物從一輛輕型貨車及一輛私家車搬到兩艘快艇上，懷疑正進行走私活動。人員隨即採取行動，4名男子登上其中一艘快艇逃去，水警小艇分區人員遂展開追截，惟該快艇最終往内地水域逃去。

行動中，人員共撿獲86箱懷疑走私貨物，包括龍蝦、海味乾貨、名牌衣物、智能電話及酒，並撿獲一艘快艇、一輛輕型貨車及一輛私家車，總值約790萬元。案件交由海關人員繼續跟進。根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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