一條兩呎長的鯊魚今午被發現擱淺於屯門新咖啡灣泳灘，身上並無任何傷痕，有泳客爭相拍照留念，但亦有人把鯊魚屍體徒手搬離岸邊，棄於垃圾桶內。有海洋生態專家估計該條鯊魚為幼年公牛鯊，攻擊性不強，以往本港曾有公牛鯊出沒的紀錄，相信現時屯門海水鹹度較淡，因而吸引公牛鯊在上址海域棲息。康文署指近日沒有收到新咖啡灣泳灘有發現鯊魚踪跡的報告，已聯絡漁護署到場處理鯊魚屍體事宜。

日前屯門黃金泳灘出現多袋「安格斯肥牛」漂浮，康文署其後指已即時清理約重50公斤的懷疑凍肉，至今午2時，《蘋果》接報在黃金泳灘旁的新咖啡灣泳灘，有一條身長兩呎的鯊魚擱淺，屍身完整，並無任何傷痕，最早發現鯊魚屍體的劉先生指，由於今日是星期六，沙灘佈滿泳客，其間他與朋友在岸邊打排球時，發現一條鯊魚擱淺在防鯊網旁邊，有泳客更執起鯊魚影相，非常大膽，未幾有泳客將鯊魚屍體徒手搬離岸邊。

他憶述，當時泳灘未有懸掛紅旗及鯊魚旗，其後一名自稱任職紀律部隊的中年男子將鯊魚掉入垃圾桶內，記者上前了解，但對方未有多言便離去。對於有人將其棄於垃圾桶內，劉先生不作評論，但他認為需將事件通知救生員或泳灘職員，「因為佢哋會有自己個程序去處理」。

及後，有清潔工想將鯊魚屍體當作普通垃圾處理，但經提醒下則用黑膠袋將鯊魚屍體。接近一小時後，兩名相信是康文署的職員到場了解及拍照，但未有將屍體拿走。

康文署表示，近日沒有收到新咖啡灣泳灘有發現鯊魚踪跡的報告，至今日下午3時45分，在新咖啡灣泳灘一個垃圾桶內，發現有一條長約70厘米的鯊魚屍體，有現場人士表示該鯊魚屍體是由泳客在防鯊網外發現及拾獲，再棄置於垃圾桶，泳灘職員現正聯絡漁護署到場處理鯊魚屍體事宜，又會在泳灘範圍內加強巡視，包括安排救生大艇在防鯊網內巡邏。

康文署又指新咖啡灣泳灘及黃金泳灘剛於5月20日完成防鯊網檢查，結果顯示，兩個泳灘的防鯊網均保持良好狀況。

海洋之狼 世上最具攻擊性的鯊魚之一

海洋生態專家羅謙恩根據鯊魚其外露性器官及體型，相信為幼年期的雄性公牛鯊，而以往本港曾有公牛鯊出沒的紀錄，不排除現時屯門海水鹹度較淡，因而吸引公牛鯊游到上址海域棲息。

他續指，雖然成年公牛鯊極具攻擊性，但幼年的公牛鯊出生不久後會逃離公母，避免被獵食，而且攻擊性不強，相信牠是從珠江一帶游到香港，或出生不久後游到屯門附近海域棲息，待成長後再游出大海。

另外，生態教育及資源中心科學事務經理張瑪珊亦估計鯊魚屬於公牛鯊，但由於公牛鯊屬本港罕見品種，故記錄不多，翻查紀錄90年代曾有不少公牛鯊咬死人的傳聞，但多年來未能成功捕獲或發現鯊魚足跡。

她又指本港主要出現細條和沒有攻擊性的竹鯊、尖頭鯊，但公牛鯊主要棲息沿岸溫暖水域，加上香港冬夏有獨特的海流，故不排除公牛鯊因追捕獵物而游到香港水域。

《蘋果》翻查資料，公牛鯊最長有2至3米長，體重更達200公斤，可於鹹淡水生存及活動，所以在溫暖海洋的沿岸地區、河流及湖都會發現其蹤影。公牛鯊是世上四種最具攻擊性的鯊魚之一，比其他鯊魚品種較有攻擊性，只有少少刺激便會襲擊人類，加上公牛鯊無法預測的攻擊行為，因而被稱為「海洋之狼」。

屯門一帶泳灘常見鯊魚蹤影

屯門一帶泳灘不時出現鯊魚蹤影。2020年6月4日，屯門黃金泳灘亦發現一條長30厘米，死去的長尖頭鯊BB。2019年4月，有市民在蝴蝶灣石灘近望海觀音廟遊玩，在近岸淺水位置赫見一條身長一呎多的尖頭鯊BB，惟靠近查看發現牠身體開始腐爛。2016年6月，蝴蝶灣泳灘三日內曾兩度發現尖頭鯊，一條兩呎長尖頭鯊被救生員發現在岸邊，將牠放在水桶等候漁護署到場期間，鯊魚已死去；事隔兩日後，再有泳客在泳灘防鯊網旁邊沙灘發現一條一呎多的尖頭鯊屍體。

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