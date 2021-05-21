一隻14歲的貴婦狗女12日前失蹤，狗主夫婦懸賞一萬元希望尋回愛犬，夫婦兩人連日在區內四處尋找，至昨晚10時許，終在土瓜灣木廠街與北帝街交界，發現一對男女拖住失蹤的貴婦狗，於是上前截停對方質問，其間有人解釋在街上發現貴婦狗，以為是流浪狗抱走照顧，警員接報趕至現場調查，稍後將一名女子帶署進一步調查。

據姓高狗主表示，失去的貴婦狗叫「K妹」14歲，是妻的姊姊移民臨走前交托照顧，平日K妹在九龍城道自家經營的店舖內，K妹可自由走動，失蹤當日K妹獨自走出店外便一去不返，其後在店外發現一灘狗尿，相信K妹離開便溺其間遭人抱走，於是在網上懸紅一萬元尋狗，K妹耳聾及患有心臟病需特別照顧，其後接到報料電話指K妹在旺角出現，曾經兩晚在旺角彌敦道一帶搜索至凌晨。

高先生續指，夫婦連日晚上收舖後，均在區內四處找尋愛犬，至昨晚其妻在木廠街與北帝街交界，發現一對男女拖住一隻狼狗及一隻貴婦狗，其妻認出是K妹，立即上前截停對方質問，起初有女子自認是狗主，但在多次質問下，有人改稱以為K妹是流浪狗而抱走，但為何不選擇報警、通知愛協或漁護署，則無言以對。

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