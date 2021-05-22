一名女子於油尖旺區多間店鋪及單位向受害人訛稱是附近店鋪的職員或附近單位的居民，稱急需借錢，藉受害人的同情心向受害人借取金錢，得手後逃去無蹤。事件中至少有14人受騙，涉款5,450元，警方昨日展開拘捕，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名26歲姓盧女子。

旺角警區情報組人員留意到近月區內街頭騙案有上升趨勢，多宗騙案的犯案手法都非常類似。受害人均指一名女子在區內多間店鋪及單位向受害人訛稱是附近店鋪的職員或附近單位的居民，稱急需借錢，藉受害人的同情心向受害人借取金錢，然後逃去。

警方經深入調查及情報分析後，鎖定一名中國籍女子涉嫌在油尖旺區干犯14宗騙案，至昨日（21日）下午約5時採取行動，在旺角快富街拘捕一名26歲姓盧本地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。警方相信該女子與14宗在油尖旺區發生的同類案件有關，14名受害人年齡介乎25至64歲，涉案損失共值約5,450元。被捕人已獲准保釋候查，案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊跟進。

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