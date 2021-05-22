47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，32人還柙。天文台本月錄得破紀錄七日「熱夜」，囚權組織石牆花昨午啟動「十萬火急行動」聯署，籲公眾關注監獄酷熱問題。聯署行動至今早11時，短短17個小時已經有54,450市民簽名支持，石牆花對市民的踴躍支持表示感動，「淚流，感謝大家！離十萬還會遠嗎？」

「石牆花」創辦人邵家臻，昨傍晚6時於網上號召聯署要求懲教改善酷熱環境，希望募集10萬簽名，短短三小時獲一萬人簽名，「希望以眾志成城嘅力量，令懲教署被（熱力）溶化，落實改善監房問題」，並建議署方容許家屬提供退熱貼、便攜式電動風扇，及提供飲用凍水、增加沖涼次數、增設抽風設備等。邵形容，囚友為降溫，一般先脫光衣服以濕毛巾抹身，再塗上爽身粉並保持靜止狀態，若仍然「爆汗」便再做一次。市民可到網站https://forms.gle/eNpGEZhP8gnEf1vs8聯署。

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