「我坐監第一年，已經熱到唔舒服咗30幾次。」曾在羅湖監獄服刑兩年的女釋囚丁丁，直言夏天坐監最惡頂，因為女犯一年四季穿厚身長褲，不少人焗到尿道炎，更屢見女囚犯熱到中暑暈倒，她炮轟懲教署冷漠，對囚犯炎夏身處「煉獄」置之不理，變相增加「刑罰」。

丁丁表示，女囚犯的長褲俗稱四季褲，非常厚身，因此女犯較喜歡舊褲，因用久了磨得薄，相對涼快。她說，監獄內嚴禁女犯捲起褲腳通風，但由於天氣太熱，她多次焗到尿道炎要看醫生。

指天花風扇送風有盲點

她續稱，囚犯雖獲准每天洗澡一次，但因水壓問題，花灑時冷時熱，沖完也一身汗，提着一袋舊衫步行回倉約10分鐘，途中已經爆汗，她多次要求增加洗澡次數，但遭署方冷漠回應：「規矩唔可以」。

丁丁指，炎熱夏天下監倉如同蒸爐，將一包M&M朱古力放在上格床，幾小時後已融化，因天花風扇送風有盲點，吹不到7和8號床，一到夏天，睡7和8號床的囚犯經常要求調倉。

多名在囚民主派人亦訴說高牆內高溫之苦，因去年6月4日參與未經批准集會的袁嘉蔚，其前黨友在fb指，上星期探望袁，見她披頭散髮面色漲紅，原因是監獄很炎熱：「她現在工作的工廠空氣悶熱，每天工作也會滿頭大汗……現在連走兩步也覺辛苦。」

民主派初選47人案中遭還柙譚凱邦，其妻昨在fb留言指丈夫跟她說監獄熱到不能入睡，「佢係怕凍唔怕熱，平時夏天30幾度喺屋企我開風扇，佢係要着風褸嘅，大家可以想像入面嘅溫度，真係高得幾恐怖」。林卓廷fb管理員亦稱近日「每次探監佢第一句都係話好熱！最近仲熱到生晒熱痱。」

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