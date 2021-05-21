黃大仙警區反三合會行動組，聯同黃大仙警區特遣隊及機動部隊，今日凌晨約零時15分展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動。警員根據線報及經深入調查後，突擊搜查黃大仙六合街23號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，3名酒吧女負責人，年齡介乎23至24歲，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，酒吧內共14男4女，年齡介乎19至42歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們亦涉嫌違反限聚令（第599G章）收到告票。所有被捕男女現正被扣留調查。

行動中，人員檢獲約240罐啤酒、33瓶烈酒及一批音響器材。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款一百萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款二千元，呼籲市民切勿以身試法。

灣仔警區反三合會行動組，今日凌晨約2時10分，展開代號「五角」（PENTAGON）行動，突擊巡查區內多間娛樂場所。行動中，在灣仔道230號一大廈，發現一間酒吧於凌晨二時後仍然營業，超過法定營業時間，涉嫌違反處所防疫條例（第599F章），警員將向該負責人作出檢控。其餘3男3女顧客，年齡由25至50歲，則涉嫌違反限聚令（第599G章）收到告票。

旺角警區反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、雜項調查組、警犬隊及機動部隊人員，於5月20至21日展開代號「犁庭掃穴 」（LEVINGTON）的反罪惡及反三合會行動，打擊黑社會收入來源及防止罪案發生。

警員巡查旺角區內麻雀館、酒吧、桑拿及遊戲機中心等17間娛樂場所。行動期間，一名27歲女子涉嫌違反口罩令（第599I章）遭票控，一名遊戲機中心持牌人涉違反限聚令（第599G章）被口頭警告；在砵蘭街和南頭街拘捕兩名男子及一名外籍女子，年齡由32至39歲，涉嫌逾期居留及管有危險藥物，其中一名男子為通緝人士，及撿獲小量懷疑冰毒。警員並突擊搜查山東街40號一個單位，成功 搗破一個懷疑賭場，拘捕3男一女，年齡由35歲到49歲，涉嫌管理賭博場所、在賭博場所內賭博、未能出示身分證明文件及違反處所防疫條例（第599F章），其中一名39歲男子更為通緝人士，被捕男女已獲准保釋候查。

油麻地分區雜項調查警員，昨晚在油麻地一帶進行巡查，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。行動中，發現一間位於彌敦道317號金漢大廈的娛樂場所內有兩名男顧客及兩名女職員，年齡介乎39至60歲，未有按照每枱最多兩人的規定，涉嫌違反限聚令（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書，而場所負責人因涉嫌違反處所防疫條疫（第599F章）接獲傳票。一間位於南京街6號的娛樂場所內9名男顧客及兩名女職員，年齡由30至60歲，因未有按照每枱最多兩人的規定，涉嫌違反限聚令（第599G章）收告票，而兩名女顧客因未有接種新冠疫苗，店舖負責人涉嫌違反防疫條例（第599F章）收到傳票票。

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