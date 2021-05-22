在本港疫情有望清零的關鍵時刻，周五（21日）晚上食衞局發出強制檢測公告指，凡本月8日至21日曾身處匯璽第5A及5B座超過兩小時人士，以及4月29日至5月21日曾身處西環堅彌地城海旁20至21號香港中遠賓館超過兩小時人士，均須於本月24日或之前接受檢測，受檢人士若在本月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。據稱，今日錄得一宗個案患者居於匯璽，是一名印尼外傭，她從印尼來港後第26日的樣本呈陽性，病毒量低，入院後抗體檢測呈陽性，於醫院抽取的鼻咽樣本測試結果不確定。有機會是輸入個案，但是暫時未有定論。

當局於港鐵南昌站A1出口對開空地設臨時採樣站，供匯璽居民及工作人員接受強檢，採樣站今日（22日）中午12時至晚上8時運作，周日（23日）及周一（24日）朝10晚8運作。中午時分，陸續有約6、70名居民或工作人員到場排隊檢測，烈日當空，大部份人均撐傘排隊。

有匯璽女住戶表示，當局未有公佈確診者的地址，令住戶人心惶惶。該名住戶認為當局列明確診者的行蹤，以減低居民確診的風險，「呢樣係唔啱，佢哋（食衞局）都唔話畀我哋知個確診者係A定B幢，同一個屋苑梗係驚」。她亦有聘用外傭，不過她稱女傭已接種了兩劑疫苗，故稍為放心，「屋企個工人都唔會同佢哋（其他外傭）接觸，好少出去。同埋，佢哋都唔會喺屋苑聚集」。

有老婦住戶更透露，昨晚有救護員停留在A座23樓一段時間，不排除是確診外傭的住處，她無奈說：「政府要咁做（強檢）都無得抗拒呀，佢叫我去酒店都要去。」

另外在屋苑工作的工人亦需再次接受檢測。裝修工人曾小姐擔憂屋苑出現確診者的情況，由於她需做家居裝修，故屬高危人士，「我兩針都打齊，喺呢度返工無計呀，所以都要再嚟做檢測」。另一男工友指，裝修公司對匯璽有確診個案表示關注，並要求員工需打針才可上班工作，更會時刻做足防疫措施，確保員工安危。

此外，資料顯示衞生防護中心早前接獲廣東衞生當局通知，一名18歲英國留學女生於本月5日前往深圳後，於前日（20日）確診，現時懷疑為復陽個案。她去年11月從英國回港，上月曾到聖保祿醫院完成接種兩劑復必泰疫苗。患者在離港前，曾於4月29日至5月5日期間，入住香港中遠賓館，因此賓館須強制檢測。

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