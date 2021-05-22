懲教署過去以「給更生人士一個機會」作宣傳口號，惟署方僵化作風多年來與口號背道而馳，更曾遭批評「有懲無教」。今年3月，屬其中一款還柙人士可由親友於探訪時送入收押所的M&M朱古力更改包裝，由40克裝轉為37克，惟懲教署拒新包裝送進監獄，結果掀起全城搜購舊裝M&M給在囚人士熱潮，揭示署方政策不合時宜。關注人權組織認為，在囚人士應有基本尊嚴，促請署方改善監獄設施。

石牆花專頁3月底以「召喚M&M師」為題撰文，指廠商停售40克包裝M&M朱古力，縱使37克新包裝已推出近一個月，懲教署仍未更新認可清單，令在囚人士面臨「斷糧」。帖文一出，大量熱心市民全城撲M&M，兩日內收集到1,000包40克裝M&M送到石牆花辦公室，再轉交在囚人士。事件經廣泛報導，生產商亦主動聯絡懲教署，署方至4月始「如夢初醒」更新物品清單。邵慨嘆「朱古力事小，但監房冇小事。對本身已經沒甚麼選擇的在囚人士來說，朱古力就是他們僅有的選擇，也是家人心意之所在」。

郭紹傑：日監獄可嘆冷氣

民權監察發言人沈偉男指，在囚人士應享基本權利及尊嚴，但在囚者福利及監獄設施不合時宜已討論多年，懲教署並無正視，炎熱問題迫在眉睫，促署方於夏天供應飲用凍水、增加囚友沖涼次數。

2018年12月闖日本東京靖國神社抗議的保釣行動委員會成員郭紹傑，因被判侵入建築物罪成，在當地囚禁十個月，其中有九個月獨立囚禁，郭指當地監獄較人道，在囚人士可飲冷水及暖水，每天獲派兩杯抹茶，監倉供應冷暖氣，夏天可「嘆冷氣」，如覺翳焗可開窗通風，直指香港監獄十分落後。

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