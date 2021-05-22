粉嶺今晨發生一宗瘋狂駕駛案件，一名男子與妻子疑因金錢問題發生爭執，其間男子意圖駕駛Tesla離開，但遭妻子拉住車門阻止。男子未有理會，先開車倒車，之後再拖行妻子20米揚長而去。女子其後摔倒在地，身上多處擦傷，送院治理，而其丈夫則被拘捕。

事發於今晨8時許，一名26歲姓黃女子於粉嶺欣盛里救恩書院外，與25歲姓張的丈夫因金錢問題發生爭執，初時男方氣沖沖走上其Tesla欲開車離開，但被對方掹車窗阻止離開，不過男子未有理會，竟開車倒後，惟女方未有放手，男子竟開車前行，將女方拖行20米。最後，女方失平衝跌倒地上，身上多處擦傷，清醒送往北區醫院治理，而男方則被警方以涉嫌瘋狂駕駛拘捕。

一名自稱是女事主朋友的周生向《蘋果》表示，涉事夫婦早前因感情問題分居，今日他載女事主到其丈夫的粉嶺新居「坐低傾下」，其間發現男事主的Tesla停泊在救恩書院對開，於是在場等候，「等咗無耐，佢老公落嚟攞車時，我個friend （女事主）就落車去搵佢老公，點知佢老公咩都唔理，跳上車關門開車」。

從他提供的車cam片段所示，女事主見到丈夫跳上Tesla後，立即拉住車門阻止他離開，未幾對方竟倒車數米，之後再向前駛至少20米，意圖駛離現場。從片中所見，當時Tesla的車速甚快，場面非常驚險。

周生憶述，他見到朋友被拖行後，立即開車上前攔車，惟朋友已被摔倒地上，「好多人見到都走上嚟幫手，同時都有人報咗警」。他指現時女事主仍在醫院治理中，暫時未出院。

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