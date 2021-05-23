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十萬火急｜赤柱監獄在囚人士獲移囚室降溫 家屬：裏面好似個熱爐

2分鐘前
陳小姐（右）指懲教署將在囚人士安排到地下一層降溫。

天氣炎熱連日來天文台也發出酷熱天氣警告，囚權組織石牆花啟動「十萬火急行動」，收集逾10萬個聯署，呼籲公眾關注監獄酷熱問題。有到赤柱監獄探監的家屬表示，職員將在囚人士由較熱的頂層分散到樓下，但無奈要受老鼠曱甴困擾，苦不堪言。

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陳小姐指，得悉懲教署有措施分散在囚人士，她說：「3樓嗰度（在囚位置）因為太熱，調咗落去地下，地下溫度降番啲。本來兩個人一個room（房），分咗一個人一個，其餘人分散咗落地下。」不過，地下的昆蟲比較多「老鼠曱甴會多咗，體溫係降咗」。

陳續稱，探監時職員已經指出裡面氣溫好熱，只是與在囚人士見面的地方有冷氣，「見到佢（在囚人士）黑咗，大家應該關注吓在囚人士嘅須要，其實佢哋喺裏面受緊苦，自己喺屋企唔郁都標汗啦，何況佢哋喺裏面好似個熱爐，應該多關注。」

另一位探監人士李女士亦引述在囚的兒子表示「好熱，一日沖幾次涼，沖涼降溫」，但仍然曬到皮膚好黑。她不清楚是否有限沖涼的次數，「佢（兒子）話個個人都係咁，一日沖幾次涼」。

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