九龍灣一個停泊復康巴士的停車場晚上發生爆竊案，賊人撬開至少5架復康巴士的司機位車窗後，偷走八達通及部份財物，損失仍在點算中。由於上址沒有保安，警方正翻查閉路電視追緝賊人。

事發於晚上7時許，警方接報大業里復康巴士停車場發生爆竊案，有賊人撬開司機位車窗後，偷走八達通及部份財物，正點算有關損失。

該知，現場停泊13架復康巴士，其中5架被賊人撬窗爆竊，由於上址沒有保安，警方正翻查閉路電視追緝賊人。《蘋果》正就事件向負責復康巴士的香港復康會查詢。

翻查資料，上址曾發生多次爆竊案。2014年有復康巴士遭撬窗盜竊，當時車內「銀頭」被盜走；2015年10月，兩架復康巴士的車窗曾被撬開，負責人經點算後相信沒有財物損失，列作企圖車內盜竊，受事件影響，服務一度輕微延遲，約20名乘客受影響。至2017年10月，4架復康巴士的雞翼車窗有被撬痕迹，經司機初步點算後，證實未有損失，案件交秀茂坪警區刑事調查隊跟進。

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