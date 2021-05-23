本港疫情反覆，據了解今日少於5宗初步確診，包括1名感染N501Y變異病毒株的菲律賓外傭，居住的大角嘴奧運站維港灣第六座。晚上8時，政府刊憲宣佈，大廈被納入封區強檢，《蘋果》在現場直擊情況。

直播連結｜果燃台｜Youtube

警方晚上7時起在維港灣對出的海帆道，驅趕停泊車輛，至晚上8時刊憲封區。大批警員陸續到場，用鐵閘封閉部份屋苑通道，又在大廈大堂前拉起橙帶。同時，大批物資貨車陸續駛至，工人如火如荼卸下物資，並在附近兩處網球場設置檢測站，有樓上居民透過玻璃好奇張望。

政府在新聞稿中解釋，由於維港灣第六座今日發現一宗感染源頭不明的初步確診個案，初步顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定封區強檢。政府目標是凌晨0時30分前，所有居民接受檢測，並在明日（24日）上午7時左右完成行動。

第6座居民鄭女士與7歲仔仔，晚上8時左右回家。她坦言，自己最近沒有接受檢測，也未接種疫苗，雖然維港灣屋苑衞生，但相當擔心自己一家五口要進入隔離營，形容隔離營 「真係好慘」。

被問到原因，她解釋隔離營食物和居住環境都十分差劣，更要有機會隔離21日，而且隔離營有沒有WiFi也不知，故入營隔離將十分影響自己工作。她認為，其實當局與其將所有同座居民隔離，倒不如圍封大廈更好。

鄭女士另提到，仔仔就讀的小學，曾出現確診個案，仔仔早前已接受過檢測，豈料如今再要做一次。仔仔受訪時指，自己到樓下一刻，看見大批記者拿着相機聚集，還以為是拍戲，細問下才驚覺是封區，直言「啱啱先做完檢測，唔想又做一次」。

早前政府為防止變種病毒蔓延，曾要求與變種病毒患者同幢的所有住客，需要進入隔離營接受21日「疫監」，包括鰂魚涌康怡花園、東涌映灣園、荃灣荃威花園等超過2000名居民漏夜撤離，然而撤離和隔離營配套差劣，安排備受批評。

至本月初，政府始宣佈放寬政策，表示如再有源頭不明的N501Y變種病毒個案，當局在得悉個案後，其居所的同幢住客僅須接受封區檢測，並在之後的第3日、7日、12日、19日須定期強檢，至於同居密切接觸者則一如以往送檢疫中心隔離。

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