一名21歲大專生上周日（16日）於深水埗西九龍廣場向兩名年僅14及16歲少女搭訕，聲稱做美術體育問卷調查，並帶她們到附近屋邨的停車場藉機非禮。警方今日以涉嫌非禮拘捕該名男子，據知他報稱大專生，曾涉非禮案前科。

事發於上周日（16日）下午，一名男子於西九龍廣場接近兩名分別14歲及16歲少女，聲稱做問卷調查為藉口，二人不虞有詐答應，之後隨男子到附近的麗安邨停車場，豈料男子抵達暗角後，對二人施以「鹹豬手」，大肆非禮，及後更向她們交換電話號碼，然後離開。

據知，該名男子訛稱自己是星探，有關問卷與美術體育有關，要求兩名少女到麗安邨停車場一較寬敞位置「做動作」，包括舉手、單腳企及短跑等體適能動作，之後借機非禮。

兩名少女受害返家後，向監護人告知事件後報警求助，深水埗警區刑事調查隊調查後，至今日（23日）下午在深水埗港鐵站拘捕一名21歲姓黃本地男子，涉嫌非禮，將被通宵扣查。

消息指，被捕男子報稱大專學生，曾涉非禮案前科，而兩名受害少女事前亦與男子並不認識。警方經調查後，發現男子會透過社交平台相約女子外出，更會於女童經常出沒的如商場尋找獵物，不排除被捕男子可能涉及更多同類案件，呼籲其他受害人盡快與警方聯絡，如市民有其他資料提供，可致電36618861與警方聯絡。

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