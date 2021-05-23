今日天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫為36.1度，再創今年新高，打破1963年5月份的35.5度紀錄，成為本港有紀錄以來最熱5月天，有市民趁假日到泳灘玩水降溫，但有男子在長洲游水時不幸遇溺身亡。連同今次事件，已是長洲3日內發生的第2宗泳客溺斃意外。

下午5時許，一名中年男子於長洲東灣泳灘游水，其間同行朋友發現他失去蹤影，於是通知岸上救生員，未幾男子被發現在海中載浮載沉，救生員立即將他救起，惟男子當時已陷昏迷，沒有呼吸及脈搏，救護車其後將他送往長洲醫院搶救，可惜最終不治，警方正調查男子遇溺原因。

有網民將救生員急救的過程拍下，長約3分半鐘，片中所見3名救生員將遇溺的男泳客從海中拖回岸邊，之後再有兩至三名的救生員到場協助。當時該泳客已陷昏迷，救生員不斷替他進行心外壓急救，又不斷拍泳客並大叫：「起身呀！」。

現場當時有多名泳客圍觀，但全被救生員要求離開，其間有女子欲上前了解，但被救生員阻止。救生員不斷替遇溺的男泳客進行急救，並指：「搓！搓！繼續！醒呀！」，其後有救生員拿急救儀器協助，但男子仍未甦醒。

連同今次事件，已是長洲3日內發生的第2宗泳客溺斃意外。上周五（21日）早上8時許，一名73歲姓郭老翁於觀音灣對開約10米海面游水期間遇溺，其他泳客發現後將他救起，其後妻子報警求助。救護員到場將他送往長洲醫院搶救，可惜最終返魂乏術。

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