本港疫情有望「清零」之際，惟近日天氣持續酷熱打破歷來五月份最多「熱夜」紀錄，曾於本年初出現多宗確診的太子道西一舊樓大廈，居民再受大廈天井長期堆積垃圾困擾，難抵臭氣薰天、鼠蹤處處，擔心儼如病毒溫床再次爆疫。不少租戶曾要求業主清理垃圾但一直無果，有關注團體促政府介入協助居民，並在制定租務管制時，清楚訂明解決同類垃圾問題屬業主責任。

爆出大廈天井長年累月堆積大量垃圾的唐樓大廈，位於太子道西59至61號，樓高八層，一梯兩伙，屬上世紀60年代舊樓；不少單位更出租作劏房戶。今年1月，現場太子道西61號就有三名民居確診新冠肺炎，因應近日炎熱天氣重臨，居民再受大廈天井垃圾問題困擾。本報記者上周五到大廈所見，天井位堆積的垃圾有兩層樓高，情況誇張，衞生環境十分惡劣。

記者沿大廈樓梯而上，發現樓梯正正對向天井位置，原本每層樓梯有一扇窗可以打開，經天井位通風保持新鮮空氣流通，但因一、二樓天井堆滿垃圾，令兩層的窗戶不能打開；而三、四樓及對上樓層的窗戶，部份更直接被木板圍封，完全無法打開密不透風。

據街坊稱，現場大廈天井堆積垃圾的問題存在已久，估計甚至有八至十年，但一直無人處理。事緣早年大廈曾聘請一名清潔工負責清理大廈居民的垃圾，該名婆婆由於年紀老邁，「唔夠力將啲拉圾搬落樓，所以就將啲垃圾倒落天井」，久而久之垃圾堆積有兩層樓高，其後清潔婆婆亦離職，但堆積在天井的垃圾卻一直無人清理。

街坊續指，曾向單位小業主反映問題要求清理圾垃，經清潔公司報價後，大廈共16伙業主需支付共約1.5萬至兩萬元的清潔費用，但無奈各小業主聞錢色變，不願出資故煞停清理計劃，結果事件不了了之。大廈其中一名租客李先生稱，他於兩年前搬入，「搬嚟嗰時天井位已經堆積垃圾，好多蛇蟲鼠蟻問題。尤其係夏天蚊患、鼠患好嚴重，曱甴、檐蛇乜都有，一到夏天落雨時更加臭氣薰天」。

李續稱日常行樓梯出入大廈時，經常發現鼠蹤，更擔心老鼠入屋，只得「用鐵絲網圍住單位個窗、封死個窗，但曱甴冇辦法，仍然入到嚟，同埋好多蚊患」。他表示曾向單位業主反映問題，但「佢（小業主）話自己小業權，冇辦法，做唔到咁大規模清理（垃圾）」；又引述其他街坊向政府部門求助，同樣不得要領。由於大廈年初曾出現多宗確診，李坦言非常擔心大廈再爆疫。

另一名居住約三年的租戶陳先生，雖然居於八樓最高層，但同樣難抵天井垃圾惡臭。他直指：「睡房瞓覺個窗正正對住天井位，一開窗臭味好難受，尤其熱天落雨好似蒸氣，窗一打開耐咗，成間屋都臭嘅，要長期開冷氣。」他又指之前曾有老鼠入屋，蚊患亦嚴重，擔心一日垃圾不清理，再有爆疫危機。

接獲居民求助的關注基層住屋聯席早前到場了解，更拍得天井垃圾出現鼠蹤的片段。聯席組織成員鍾惠賢引述居民指，大廈業主知悉天井垃圾堆積的問題，但多年未見任何跟進，居民亦求助無門。她認為今次事件正好反映早前劏房租務研究小組提交租管方案的漏洞，未有交代標準租約的執行細節及內容，認為應完善租管方案，清楚訂明解決同類垃圾問題屬業主責任。她又促請政府相關部門，協助涉事大廈居民清理垃圾，以免出現爆疫危機。

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