本港疫情難以清零，香港昨日初步確診雖少於5宗，但當中涉及一名印傭，屬源頭未明的本地個案，近一個月曾入住位於油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈B座的外傭中介公司臨時住所，4名同住外傭將被列為緊密接觸者送往檢疫。政府亦於昨晚公佈強制檢測公告，任何人士於5月9日至5月22日，曾身處寶寧大廈B座須接受強制檢測。大廈已貼出強制通告，有居民坦言不知上址有外傭宿舍，雖擔心播毒，但會做好防疫措施。

初步確診印傭2月20日坐SQ882航班經新加坡抵港，近一個月曾入住位於油麻地寶寧大廈B座的外傭中介公司臨時住所。《蘋果》今日早上到寶寧大廈B座視察，未見有工人大清洗，大廈已貼出強測公告，保安員亦到梁顯利油麻地社區中心進行檢測。

居民李婆婆租住上址一單位多年，已從新聞獲悉有關印傭初步確診的消息，她指間中見到有外傭出入大廈，但不知有外傭宿舍，「我啱啱去做完檢測，我80幾歲，冇乜睇醫生，係記性差啲。」她不太擔心有染疫外傭曾居上址。

而居民楊先生，則坦言不知有確診印傭曾住其大廈，亦不知大廈居民要進行強檢。「擔心呀，咁做咗檢測好過冇做，做吓好啲，平時都有加強防疫，唔通有事先做咩！」

昨日本港新增的本地個案，患者4月25日從印尼來港，於酒店隔離21日後、入住僱主位於深水埗南昌站上蓋住宅匯璽的住所。衞生署相信屬輸入個案機會較大，但仍列為「可能本地個案」。

至於初步確診雖然少於5宗，但當中涉及一名印傭，屬源頭未明的本地個案，女傭2月20日坐SQ882航班經新加坡抵港，近一個月曾入住位於油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈B座的外傭中介公司臨時住所，4名同住外傭將被列為緊密接觸者送往檢疫。

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