本港天氣持續炎熱，酷熱天氣警告仍然生效。清晨6時許，深水埗錄得最高氣溫30.2°C，其次為尖沙嘴天文台，錄得最高氣溫30.1°C，赤鱲角及橫瀾島同樣錄得最高氣溫30.2°C。天文台預測今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，最高氣溫約34°C。稍後局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。展望未來一兩日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。本周中後期漸轉多雲，周末期間驟雨增多。

衞生防護中心提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。勞工處亦提醒僱主，由於酷熱天氣警告生效，僱主應評估僱員中暑的風險，並採取有效預防措施，例如提供清涼飲用水、架設臨時設施遮擋陽光、提供機械輔助工具讓僱員減少體力消耗，並盡量提供有蓋及通風良好的空間，讓僱員在休息或用膳時使用。

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