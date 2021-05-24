一名21歲大專生上周日（16日）於深水埗西九龍中心向兩名年僅14及16歲少女搭訕，聲稱做美術體育問卷調查，並帶她們到附近麗安邨的停車場施以「鹹豬手」大肆非禮。警方經調查後，昨日以涉嫌非禮拘捕該名男子，據了解，被捕人曾涉非禮案前科。

《蘋果》今日再到西九龍中心案發現場附近，發現通往麗安邨停車場的路徑並不偏僻，屬大街大巷，惟在停車場內亦有暗角位，色狼可乘機落手。中學生Grace表示，未有聽聞色狼以做問卷調查手法侍機非禮的新聞，當她從《蘋果》獲知有關消息，即表示放學會早點回家，「唔會周圍去，如果放學遇到呢啲人，距離學校近嘅話，就返去同老師講咗先。」如遇上陌生人藉詞搭訕，她不諱言「即刻調頭走，返學校同老師講，可能再報警，見到即刻走先！」

另一名余同學則表示從新聞已獲悉這消息，她表示如遇到同類情況會「大叫」，「去啲多人嘅地方。」

昨日被捕的男子報稱為大專學生，曾涉非禮案前科，而兩名受害少女事前亦與男子並不認識。警方經調查後，發現涉案男子會透過社交平台相約女子外出，更會於女童經常出沒的如商場尋找獵物，不排除被捕男子可能涉及更多同類案件，呼籲其他受害人盡快與警方聯絡，如市民有其他資料提供，可致電36618861與警方聯絡。

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