33歲男子陳璟輝，周日（23日）早上獨自出發到大埔八仙嶺行山後失蹤，救援人員第3日出動搜索。警方快速應變部隊聯同消防及民安隊約100名人員，早上近10時在大美督集合上山。現場消息稱，失蹤男子的父母一早上山搜尋兒子下落，但由於大埔現時雨勢很大，救援人員擔心夫婦安全，率先派一小隊人上山聯繫他們，待雨勢減弱再開始搜索。

據稱，失蹤男子的手機GPS訊號，昨日顯示在黃嶺一帶，近衞奕信徑W120標距柱，而周日他與母親最後的短訊對話稱正前往仙姑峰途中，兩個位置相距約3公里。救援人員料今日主要在黃嶺一帶進行搜索。有熱心巿民亦到場準備上山協助尋找失蹤者。

據了解，陳璟輝周日上午8時45分左右離開住所，當時曾向家人表示，預計晚上7時回家。於上午11時半左右，曾與母親以短訊聊天，曾傳送一張實時相片給母親說「上緊八仙嶺」，顯示他正前往仙姑峰途中。可是當晚10時，陳母仍未見他回家，而其WhatsApp最後上線時間是中午12時14分，擔心他發生意外，報警求助。

救援人員周日晚在大埔洞梓童軍中心集合，摸黑通宵搜索。周一（24日）凌晨3時許，政府飛行服務隊奉召到場協助，及至早上，約60名救援人員連同消防犬兵分多路上山搜索，亦未有發現。

陳璟輝身高約1.6米，他離家時的CCTV畫面顯示他身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。警方表示，陳璟輝昨日（23日）上午約九時離開馬鞍山福安花園寓所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。任何人士如曾見過或有事主的消息，請致電3661 3610與調查人員或任何一間警署聯絡。

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