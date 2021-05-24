海下灣海岸公園水清沙幼，棲息着超過60種珊瑚和120種魚類，是本港難得的海洋寶藏，也是受保育的地區。可是有缺德男女，竟然在海岸公園內捕捉海洋生物，懶理勸阻甚至即場煮食。而最諷刺的是，負責保育的管理員聲言愛莫難助，無法以市民拍攝得到的片段舉證。

讀者Ada（化名）於上周六（22日）偕朋友划獨木舟到海下灣海岸公園的三抱石，到埗時大約是下午3時45分。當時有8至10名、30至40歲的男女在沙灘上玩，全部本地人，旁邊有多隻獨木舟。其間聽到他們興奮大叫，原來是在捉蟹玩，當中一名男子更一度被蟹鉗到，痛極爆粗。

Ada稱，初時不以為然，「以為佢哋玩完會放生返，但後嚟好似唔對路，見到捉嚟食，仲叫朋友拍片炫耀，扭住蟹腳拍打」。Ada忍無可忍，上前提醒說這裏是海洋保護區，不能捉海洋生物，對方淡然說：「我知道呀，鬼叫佢咬我咩！」然後繼續捉蟹和螺等，還交給朋友即時煮熟享用。

Ada怒斥：「實在太自私，太過份，完全唔理人勸，係蓄意破壞保護區嘅海洋生態。」她再次上前喝止，並用相機拍照為證，惟該名男子連忙將蟹殼倒落海圖毀屍滅迹。

由於Ada要交還獨木舟，不能與對方糾纏，只好離開，及至返回海下村即向漁護署海下灣公園辦事處的職員舉報。豈料職員表示，只有他們在場，用他們的相機拍攝才能成為證據控告他們，「職員話其他人拍攝有機會經過刪改」，可是當下又沒有船可以前往三抱石，未能「人贓並獲」。

Ada對事件感到相當憤怒，直斥該些男女破壞海洋生物，而當局又未能盡保育的責任，眼白白讓大自然遭受破壞。最後Ada要求職員在租獨木舟的店舖等候該班男女，「豈碼對佢哋作出口頭警告」。

《蘋果》就今次事件及檢控數字已向漁護署查詢，對方指，署方海下灣海岸公園辦事處人員5月22日下午約5時，接獲市民提供口述資料，指懷疑有參與獨木舟活動人士，於海岸公園採集海洋生物，人員調查後並無發現。署方稱，並未收到任何與事件相關的相片或錄像資料，歡迎市民提供。然而，署方在回應中，未提及為何管理員當日為何聲稱無法以市民拍攝得到的片段舉證。

另外，漁護署也未有提到過往檢控數字，僅稱署方已提醒獨木舟租賃商戶，呼籲租用獨木舟人士遵守有關規例。署方會經常派員巡邏各海岸公園及海岸保護區，如發現有人違例，會適當執法。署方呼籲市民在海岸公園活動時，切勿撿取任何海洋生物，並須遵守有關規例，以免影響海洋生態。署方會繼續加強教育宣傳，提醒市民遵守有關規例及保護海洋生態。

遊人痛斥過份 專家籲保護海岸公園

海下灣海岸公園是在香港建立的首批海岸公園之一，更被譽為全港最好的海域之一，每逢周末假日都吸引大批熱愛水上活動的市民到來游水、划獨木舟。

記者周日（23日）到海下灣海岸公園，即見有近百名遊人，相當熱鬧，當中大部份是划獨木舟。有遊人得悉自私男女捉蟹煮食，大罵過份。

陳小姐偕親友到來玩獨木舟，對於有市民在這裏捉蟹煮食表示驚訝，痛斥「好過份」。陳稱：「嚟之前睇下啲資訊，我哋都清楚呢度係受保護區，唔可以釣魚、捉蟹。」有士多夥計稱，要是見到有遊人拿着釣魚用具，會提醒他們不能釣魚。

海洋生態專家羅謙恩指海下灣的珊瑚群落比較完整，是海洋生物的重要棲息地：而且靠近岸邊，市民可以較容易觀賞。但隨着環境污染日趨嚴重，珊瑚群落也備受破壞，因此市民必須要好好保護環境。羅表示，市民在海下灣海岸公園可以游水、划獨木舟，但快艇及水上電單車等機械性活動則禁止。

羅指出，海岸公園內的生物是受法例保護，莫說是煮食，就連移動或據為己有都是違法。對於有市民在這裏捉蟹煮食，他坦言感到氣憤。他認為當局有執法和監察的責任，建議執法人員在熱點，特別的假期日子加派人手巡邏。

海下灣海岸公園被譽為全港最好的海域之一

本港共有6個海岸公園，包括東平洲、印洲塘、海下灣、大小磨刀，大嶼山西南、沙洲及龍鼓洲；與及一個海岸保護區：鶴咀海岸保護區。市民可自由參觀及進行指定康樂活動，如游水、浮潛、水肺潛水、獨木舟及其他船艇活動而不用預先申請。

根據《海岸公園條例》（第476章）及《海岸公園及海岸保護區規例》（第476A章）（規例），在未經許可的情況下，任何人士不得在／從海岸公園或海岸保護區內採集任何海洋生物及資源。違例者可被定罪，最高罰款為港幣25,000元及監禁一年。

海下灣海岸公園是在香港建立的首批海岸公園之一，於1996年7月指定，位於西貢西郊野公園北端，是一個受遮蔽的海灣，面積約佔260公頃，其海上界線以連接嚮螺角與棺材角尖端的直線為限，並穿越銀洲和磨洲的北端；陸地的界線一般沿海岸的高潮線劃定。

由於海下灣有良好的水質及多樣化的海洋生物，該處被認為是全港最好的海域之一。海下灣海岸公園的珊瑚群落亦是全港其中最好的一個群體。同時，海下灣海岸公園亦記錄到紅樹及各樣的海洋生物。

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