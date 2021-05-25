【10:25】天文台發出新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是沙頭角一帶正受大雨影響。在過去2小時，該區錄得超過90毫米雨量。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。鄉村附近若有防洪警鐘，村民亦應留意。

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天氣炎熱，天文台預料今日最高溫33°C。天文台於早上9時半發出特別天氣提示，指受低壓槽影響，未來一兩小時本港部份地區雨勢可能較大，市民應提高警惕。其中元朗區的雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

雷暴警告現正生效，預料香港有幾陣雷暴。 與此同時，天文台提醒稱，天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。

天氣概況

與低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東沿岸。同時，高空反氣旋覆蓋南海北部。

本港地區今日天氣預測

部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨及雷暴，初時局部地區雨勢較大。下午酷熱，最高氣溫約33度。吹輕微至和緩南至東南風。

展望：未來兩三日持續酷熱，亦有幾陣驟雨。下周初驟雨增多及有雷暴。

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