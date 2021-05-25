海關5月20日在葵涌海關大樓驗貨場和香港國際機場分別撿獲約9公斤懷疑冰毒及5公斤懷疑可卡因，估計市值共約1,220萬元，3名男子被捕。

海關當日透過風險評估，在葵涌海關大樓驗貨場揀選及查驗一箱由泰國抵港，報稱載有油畫的海運貨物，發現一批懷疑冰毒收藏在五幅油畫內，重約9公斤，市值約500萬港元。至今日（25日）海關在錦田拘捕兩名分別37歲和34歲的懷疑涉案男子，案件仍在調查中。

另外，海關同日在香港國際機場檢查一件從巴西到港的空運郵包，發現一批懷疑可卡因收藏在10件袋裝的健康食品內，重約5公斤，市值大約720萬港元，至昨日（24日）在荃灣拘捕一名20歲懷疑涉案男子。他已被控以一項販運危險藥物罪名，將於明日（26日）在西九龍裁判法院提堂。海關指涉案毒品以咖啡色的巴西梅粉作偽裝，有別於傳統可卡因毒品，近來甚為罕見。

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