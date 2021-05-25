秀茂坪寶達邨發生走犯事件。一名25歲男子昨晚在深水埗區被截查，揭發涉嫌販毒被捕，警員其後將他押返秀茂坪寶達邨搜屋期間，疑犯聲稱便急如廁，但卻突圍推開看守的警員，再拿生果刀架頸威嚇，最後奪門逃去無蹤。警方通宵搜捕，至今日再出動大批警員重返寶達邨搜索，惟未有發現。

警方稱，昨日（24日）晚上8時許，深水埗警區特別職務隊人員在海壇街及南昌街交界巡邏期間，截查一輛可疑的士，並在車上撿獲約3克懷疑霹靂可卡因，遂拘捕該名25歲姓曹男乘客涉嫌販毒，人員其後帶同該男子到其位於秀茂坪寶達邨的住所調查，並在單位內撿獲約27克懷疑霹靂可卡因、約5克懷疑大麻草及一個電子磅。行動中檢獲的毒品總市值超過57,000元。

調查期間，該名男子從上址逃走。警方在附近一帶搜查及兜截，未有發現，現正追緝該名在逃男子。案件交由秀茂坪警區重案組跟進。警方稱，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

今日上午大批警員再到寶達邨達喜樓調查。至中午12時，一名女住戶不適，召救護車送院。

消息稱，事發於昨晚10時50分，疑犯被押返達喜樓住所，警員在房間內發現分載於多個膠袋內的霹靂可卡因；約1小時後，疑犯要求上廁，兩名警員在廁所外把守。當疑犯如廁後突然發難推開警員，衝入廚房拿起一把水果刀架在頸上威嚇，然後退到大門，打開門閘逃脫。警員馬上追出但不果，而現場閉路電視拍攝到疑犯赤腳逃出，往寶達商場逃去無蹤。

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