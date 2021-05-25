青葵公路清晨有私家車失事，撞車後直墮20米天橋底，反轉壓落地面一輛廢棄車輛，22歲司機送院時清醒，目前正接受手術。工程師盧覺強指，私家車由橋面墮下壓落另一部車，其撞擊力高達18.3噸，司機要承受近2,000磅撞擊力，猶幸不是直墮硬地，兩部車都有卸力得以保命。

英國機械工程師學會院士盧覺強稱，今次意外實屬不幸中之大幸，他解釋稱，根據橋身高度等資料計算，私家車由橋面墮地時速約71公里，撞在另一輛車身上的撞擊力高達18.3噸，車內司機要承受1,881磅的撞擊力，有機會內傷及骨折。

盧指出，私家車墮地時反轉壓在另一輛車的車頂，兩部車車頂凹陷，加上廢棄的車胎彈性，形成3重緩衝減少衝擊力，加上事主若配帶了安全帶將身軀「吊一吊」，又可減輕撞擊造成的傷害。他相信如非壓住廢棄車，而是直撞地面，私家車將承受近45.8噸撞擊力，而人會承受約4,703磅撞擊力，恐怕很大機會喪命。

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