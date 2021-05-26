蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

逃出隔離營｜南韓抵港男子連續3日企圖逃走 遭5警制服

34分鐘前
竹篙灣檢疫中心去年7月啟用。資料圖片

竹篙灣檢疫中心去年7月啟用，前日發生首宗檢疫人士成功逃走事件，揭露嚴重保安漏洞，其實今年3月底亦有一名南韓抵港的美藉男子被送往竹篙灣隔離，男子連續3日企圖逃走，最後攜同行李成功逃出房間，但被職員發現報警，由至少5名警員制服。

相關新聞：逃出隔離營｜天晉II居民人心惶惶：如果染疫 可能將病毒帶落社區

根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），除豁免人士外，所有從中國以外地區抵港人士必須接受21天強制檢疫，違者構成刑事罪行，最高可罰款2.5萬港元及監禁6個月。今次事件中逃出檢疫中心後被尋回拘捕的男子，大律師陸偉雄指，當日接載他的人士亦可能違法，按法例若明知對方正接受強制檢疫仍協助逃走，則已干犯協助、教唆或串謀犯罪，一經定罪，最高刑罰可等同599E，即被罰款2.5萬港元及監禁6個月。

其實今年3底，竹篙灣檢疫中心幾乎有檢疫人士逃走，當時一名南韓抵港的美藉男子，到達酒店後未能付款被送竹篙灣，他疑因此不滿連續3日企圖逃走，直至3月27日，他於凌晨扔桌椅水樽，至早上10時攜行李逃出房間卻被發現。警員趕至雙方對峙約1小時，最後多名警員一擁而上將他制服地上。

相關新聞：疫情｜竹篙灣檢疫中心存保安漏洞 隔離男逃脫20小時恐播毒　

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多立即下載體驗

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568

竹篙灣
追實城中突發大小事，即 like 蘋果【現場】FB！
BannerBanner