年僅24歲的城市大學獸醫院博士研究生梁瑜晞（Andy），成績優異，一直醉心牛隻研究 ，能文能武的Andy 亦是城大龍舟隊成員。3月起，Andy 發現左手無力，其後更經常頭痛，服用大量止痛藥亦無效，本月初到屯門醫院求診，發現腦內有兩個惡性腫瘤，屬第四期惡性膠質瘤。由於電療及化療的作用不大，醫生建議Andy 進行電「電場療法」，否則將僅餘不足一年壽命，惟有關療法單是機器便需花費90萬，梁家難以負擔。城大導師郭詠琴為Andy 呼籲熱心市民伸出援手，令Andy 及早接受治療。

前主播、城大導師郭詠琴日前於報章及電台節目指，早前獲學生通知，城市大學獸醫院博士研究生梁瑜晞(Andy)因頭痛往醫院檢查，其後發現腦有腫瘤。郭詠琴指，Andy成績優異，一級榮譽畢業後，獲獎學金入讀城大獸醫院博士研究生，醉心牛隻研究 ，Andy同時是城大龍舟隊成員。

郭詠琴指，由於Andy進行的研究並非大學資助課程，城大只能從緊急援助基金中撥款一萬元。郭又轉述，醫生指腦瘤無藥可服，而且電療及化療的作用不大，故醫生建議Andy 進行「電場療法」，否則將僅餘不足一年壽命。

梁父透過郭詠琴發訊息，指兒子確診腦腫瘤後，對家人說「你們的愛就是我的精神支柱，無論前路有幾艱難，我都唔想放棄，因為活著就有希望。」

Andy胞姐指，弟弟於3月發現左手無力，起初以為是注射復必泰後的副作用，故不以為然。直至4月中Andy開始頭痛，即使服食大量止痛藥亦無效，由於Andy沒有購買醫療保險，遂到屯門醫院求診。醫生安排他照電腦掃描及磁力共振後，本月初證實Andy腦內有兩個惡性腫瘤，屬第四期惡性膠質瘤。醫生提議的「電場療法」，但單是機器就要花費90萬，梁家頓感徬徨無助。Andy家人近日開設fb及IG進行網上籌款，望熱心市民伸出援手，令Andy 及早接受治療。梁父指，「衷心感謝各位的愛，我深信我兒子一定會努力生存下去！ 」Andy昨已回家休養，下周一需到醫院覆診，其胞姐透露，「除咗要重新適應居家生活，又要練習下坐又練習隻腳用下力。 」

Andy的偶像，樂隊C AllStar亦於網上留言為Andy打氣，「瑜晞，加油！我們和你一起努力奮鬥，打贏呢場仗，完成你嘅博士論文」

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