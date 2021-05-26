33歲男子陳璟輝，周日（23日）早上獨自出發到大埔八仙嶺行山後失蹤，至今仍無音訊，今日踏入第4日搜索。警方快速應變部隊聯同消防、政府飛行服務隊及民安隊約100人，早上約9時半繼續在大美督集合準備上山搜索。有熱心市民設立「搜尋行山失蹤男子陳璟輝」facebook群組及WhatsApp尋人群組互通消息，有巿民昨晚漏夜上山通宵搜尋失蹤男的下落，至早上約9時才落山，暫時未有發現。

熱心巿民昨晚由大美督上山，沿路由仙姑峰、湘子峰、曹舅峰、拐李峰、果老峰途至純陽峰搜索，沿途留意懸崖邊及斜坡位置，惜未有發現。

昨日早上，失蹤男子的父母尋子心切，冒着大雨上山搜索，至中午時分，陳母在八仙嶺仙姑峰一帶尋找兒子期間，意外扭傷腳，由直升機救起送往灣仔直升機坪，再由救護車轉送醫院治理。

據了解，陳璟輝周日上午8時45分左右離開住所，當時曾向家人表示，預計晚上7時回家。於上午11時半左右，曾與母親以短訊聊天，曾傳送一張實時相片給母親說「上緊八仙嶺」，顯示他正前往仙姑峰途中。可是當晚10時，陳母仍未見他回家，而其WhatsApp最後上線時間是中午12時14分，擔心他發生意外，報警求助。

陳璟輝身高約1.6米，他離家時的CCTV畫面顯示他身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。警方表示，陳璟輝昨日（23日）上午約九時離開馬鞍山福安花園寓所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。任何人士如曾見過或有事主的消息，請致電3661 3610與調查人員或任何一間警署聯絡。

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