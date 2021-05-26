一名抵港男子周日（23日）因違反酒店檢疫令，被送往竹篙灣隔離營，惟他竟於同日成功逃走，20小時後至翌日（24日）晚始被警方尋回送返隔離營。有曾入住隔離營的市民透露，隔離營雖有安裝閉路電視，但甚少見到有保安巡邏，僅見送飯的職員及負責量度體溫的衞生署人員，又指房間離隔離營出入口甚遠，但仍能成功逃營感到詫異，「搵到點走出去都幾勁」。

本月初，康怡花園居民王小姐與家人曾入住竹篙灣檢疫中心，她憶述，當時出入口保安尚算嚴謹，保安會先為進入的旅遊巴乘客作登記，才予以放行。離開檢疫中心當天，旅遊巴將眾人接載到閘口附近，逐一登記身份證，並有人登車點算人數，才批准車輛離開。

王小姐指，其入住的60幢距離出入口甚遠，車程約2、3分鐘，對於有人逃出隔離營，王小姐感詫異，「搵到點走出去都幾勁」。她又指檢疫中心以防火條例，沒有將接受檢疫的人士房門鎖上，雖然走廊有閉路電視，但她質疑無人監察或有死角位，之前她曾打開房門通風，惟從無職員發現。入住的14天，她只見過負責送飯的職員，以及進行體溫檢測的衞生署人員，並無見過有職員於附近巡視。王小姐認為，應加強保安人手，於每層派保安人員駐守。

不過，荃灣區議員趙恩來指，據本月初曾入住竹篙灣檢疫中心的荃威花園居民稱，當日居民入營時，發現營內保安尚算嚴格，因為當居民偶然開門，若被當值保安發現，保安便即時「嗌咪」，提醒居民關門。對事隔幾星期，同一個檢疫中心竟變成有如無掩雞籠，感到詫異。

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