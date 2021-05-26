一名周日（23 日）抵港男子因違反酒店檢疫令，被送往竹篙灣隔離營，惟他竟於同日成功逃走，20小時後至翌日（24日）晚始被警方尋回送返隔離營。昨日（25日）該名男子因身體不適，被送往將軍澳醫院治理。有消息人士透露，造成是次事件，疑因駐守隔離營的保安員並無向出入閘口人士檢查證件，加上人手不足，保安存在漏洞，若男事主一旦確診，恐釀社區傳播。

該名男子姓鍾（34歲），持有香港身份證，於周日（23 日）早上約7時由新西蘭抵港，前往西環華麗都會酒店接受強制檢疫。但該男子於同日因違反檢疫令，被移送往竹篙灣隔離營繼續檢疫。至同日晚上約11時許，鍾離開房間，並行到隔離營大閘外，登上一輛接應私家車成功逃去，據了解，隔離營內的民安隊員，曾嘗試阻止但不果，於24日凌晨1時許，將事件通知衞生署及報警。

警方其後在24日晚上7時15分，在將軍澳天晉一單位尋回姓鍾男子，他被送回竹篙灣檢疫中心，但25日早上，鍾因身體不適被轉介至將軍澳醫院接受治療。

知情人士透露，今次事件暴露檢疫中心的保安漏洞。按照規矩，檢疫中心門口保安應要查明所有出入人士的身份證明，如保安證，而保安上、下班需乘坐由保安公司所提供的旅遊巴離開；但有保安員為了貪快省時，會直接從迪士尼站乘地鐵離開，而大閘保安亦為方便同事而不會查保安證，以致事件中的男事主能「大搖大擺」從正門離開。

知情人士亦透露，負責竹篙灣檢疫中心的保安公司，缺乏人手，以致出現保安漏洞。事件後，當局為亡羊補牢，警方、衞生署與保安公司開會商討後，由昨晚開始，當值的保安員，需要穿着由公司提供的制服，包括圓領制服，不可穿着自己的衣服，在乾淨區行走及工作時，胸口需掛上職員證（進入dirty zone工作時可除下） ，假如保安同事發現有人並非穿上民安隊制服、清潔工人制服、外判工人制服、保安員制服，即假定他為檢疫人士，保安員便需要上前截停了解，假如發現是保安員，卻非穿着保安員制服，便需向民安隊報告，並交由保安公司跟進處理，以調查有否違紀。

衞生署回覆《蘋果》查詢時表示，有關男子於5月23日由外地返港，在指定檢疫酒店因違反檢疫規定而被送往竹篙灣檢疫中心接受檢疫。他在未取得獲授權人員許可下，於5月23日晚上自行離開竹篙灣檢疫中心。職員隨即報警求助。

警方已尋回該名人士，他於5月24日下午被送回竹篙灣檢疫中心繼續完成餘下的檢疫。該名男子在5月25日早上因身體不適被轉介至公立醫院接受進一步治療。衞生防護中心至今沒有接獲病人2019冠狀病毒病檢測結果呈陽性的報告。

衞生署指在收到懷疑違反檢疫令個案會作出跟進調查，若發現任何涉嫌違反法例的行為，視乎個別個案搜集所得的事實和證據，在需要時會徵詢律政司意見，可能會對有關人士提出檢控。衞生署對個別案件，不會作出任何評論。

警方發言人則表示，5月24日凌晨約1時20分接獲相關部門報案，指一名34歲姓鍾本地男子，懷疑離開竹篙灣檢疫中心，其後於竹篙灣檢疫中心外被一輛私家車接走。人員其後於唐俊街12號（天晉II）一單位發現該名男子，並將其送往將軍澳醫院治理。據了解，警員是在24日晚上約7時15分尋回男事主，距男事主離開竹篙灣檢疫中心約20小時始尋獲，警方並無透露男事主逃脫期間曾去過那些地方。

根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），除豁免人士外，所有從中國以外地區抵港的人士須接受21天的強制檢疫。違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款2.5萬港元及監禁六個月。

早前竹篙灣檢疫中心曾發生「逃脫」事件。3月27日，一名36歲美籍男子於檢疫中心懷疑離開檢疫房間，職員見狀報警。警方接報到場，並將該名男子制服。其間男子情緒激動，被送往北大嶼山醫院治理。據了解，涉事男子第三次逃離檢疫中心。最終，他被控3項「未獲授權人員許可離開檢疫地點」罪和1項「襲擊正當執行職務的警務人員」罪，被即時監禁5星期。

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