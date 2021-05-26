紅磡警署外昨日發生一宗懷疑襲警案，8名男女在路邊聚集及除下口罩吸煙，之後遭警察上前截查及發出定額罰款通知書，惟其中一名33歲姓陳男子情緒激動，用手襲擊兩名男警，他事後涉嫌襲警被捕。不過，事主向《蘋果》表示，當時涉事的警員不斷爆粗挑釁，而且堅稱並無出手襲警，已就事件向警察投訴科投訴。

事發於昨日（25日）下午4時許，兩名警員在紅磡警署對開行人路，發現4男4女在門外聚集及除下口罩吸煙，於是上前截查。8人涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），而被警員發出定額罰款通知書，其間一名33歲姓陳男子情緒激動，警方指陳用手襲擊兩名警員，經調查後涉嫌襲警將陳拘捕，案件交由九龍城警區刑事調查隊跟進，兩名男警其後清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

事主陳先生向《蘋果》承認自己昨日曾在警署外拉低口罩吸煙，但堅稱當時並無出手推撞警員。他指早前曾在無牌酒吧飲酒，涉嫌違反限聚令而被警方票控，昨日他到紅磡警署轉擔保，但因警署內坐滿人，於是落樓食煙休息，未幾4至5名警員從警車落車，「一嚟就X老母，無其他嘢鬧，我就叫嗰位警員冷靜少少」。他承認當時自己亦情緒激動，曾與在場警員發生口角，但之後有警員捉他雙手，並推他到欄邊鎖上手扣，「仲話我襲警，但全程我無郁過手，差館門口有晒CCTV，應該成個過程影到晒啦」。

從他朋友所拍的片段中所見，現場一度傳出「你講乜X嘢呀，X你老母X」，之後警員粗暴地將陳先生推向欄杆，意圖將他鎖上手扣。他要求在場的朋友拍片為證，但現場一名警長大聲呼喝，要求所有人出示身份證，又手指指要求女子不要再拍片。

他指自己被扣留近24小時，至今午4時左右終獲保釋放行，「佢（警員）仲係份口供，聲稱話我推佢添，究竟有冇做，差館出面都有晒CCTV影晒啦」，他回家後立即向警察投訴科投訴。

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