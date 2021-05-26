一名由新西蘭抵港的34歲男子日前因違返酒店檢疫令而被轉送至竹篙灣隔離營，當晚男子成功逃離，並登上一輛私家車前往將軍澳天晉II，直到昨午警方才將他尋回。天晉II的居民人心惶惶，擔心男子一旦確診，恐釀社區傳播，但亦有人質疑隔離營的保安存在漏洞，相當兒戲。

居民蕭先生得知該名男子居於天晉II後感到擔心，指區內有多個屋苑及學校，多人出入，若該男子染疫，可能會將病毒帶入社區，後果不堪設想，「非常無公德心，如果自己中招會帶到麻煩畀自己社區」。他又指隔離營的膳食及住宿質素差劣，可能是檢疫人士想逃離的原因之一，但他直言竹篙灣隔離營的保安「簡單過龍」，居然讓檢疫人士能夠逃離，「即係啲保安沒用啦，都唔知係咪瞓着咗」。

至於居民方小姐則不太擔心男子會在社區播疫，「（疫情）都過咗成年，大家對防疫有一定要求，做好啲就得」，但她指有人成功逃出隔離營，認為事件非常過份，保安非常鬆懈，「點解會把關做得咁差」。

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