不法之徒涉嫌改圖偽造商業證明文件及資料，經網上提交資料向政府防疫抗疫基金申請資助，防疫抗疫基金秘書處審批時，懷疑有人利用虛假文件及資料詐騙，於是報警，轉介42宗個案讓警方調查。警方一連兩日在全港多區採取行動拘捕13人，他們涉嫌詐騙及企圖詐騙。

港島總區重案組總督察鍾志強表示，42宗個案包括7個零售業資助計劃申請、以及35個美容院、按摩院及派對房間的資助計劃申請，涉及金額達173萬，當中包括62萬已批出資助及111萬未批出資助，單一最大宗金額為24萬，報稱屬美容業申請資助。

上述資助要求申請人在指定日期之前，已有獨立營運商業地址，並實質經營上述資助計劃所涵蓋業務範圍的工作，有人訛稱經營相關合資格業務，但實際上其所登記營運地址並無營運相關合資格業務，甚至根本無任何營運。警方昨日及今日（25及26日），在全港多區拘捕5男8女，年齡介乎23至67歲，並凍結騙款19萬。被捕人包括申請人及相關業務負責人，他們報稱商人及無業。

行動中警方搜查多個處所，撿取商業文件、租單、電話、電腦、銀行記錄，並發現經改動的商業營運照片及商業登記等，行動仍然繼續，不排除稍後有更多人被捕。防疫抗疫基金目的是向受疫情影響的相關行業之營運者，提供財政上舒緩，警方對不法之徒欺騙資助予以強烈譴責。無論詐騙行為成功與否，都可能干犯詐騙或企圖詐騙罪，一經定罪，最高刑罰監禁14年；在申請過程中提交虛假文件，亦有機會干犯虛假文書罪，最高可判監14年。

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