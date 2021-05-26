貨車司機利用狗糧作為掩飾，前日運送巿值2,670萬元的大麻花到本地市場散貨時，在元朗遇上警方截查，當場斷正被捕。貨車司機現正被扣查，稍後將被暫控一項販運危險藥物罪，明日（27日）在屯門裁判法院提堂。警方表示，近年吸食大麻的人數有上升趨勢，特別是年輕人，當中21歲以下的被捕人數比去年同期上升8成。

警方前日在元朗截獲一批約重126公斤、巿值2,670多萬元的大麻花，拘捕一名男子，堵截大批大麻流入本地巿場。毒品調查科總督察（行動）葉秀蘭表示，警方根據線報，周一（24日）晚上在元朗馬田路與馬棠路交界截查一輛可疑貨車，車上有大量大包裝狗糧，人員搜查發現其中63包狗糧中藏有252包以透明真空袋包裝的大麻花，總共約重126公斤，巿值2,670多萬元。警方以涉嫌販毒拘捕49歲貨車司機，他現正被扣查，稍後將被暫控一項販運危險藥物罪，明日（27日）在屯門裁判法院提堂。

警方表示，留意到近年吸食大麻的人數有上升趨勢，特別是年輕人，今年1月至4月，警方破獲大麻案件宗數及因此被捕的人數，均比去年同期上升超過1倍，涉大麻案件由去年同期153宗上升至今年同期324宗；被捕人數由去年同期185人上升至今年同期415人。當中21歲以下的被捕人數比去年同期上升8成，由去年52人上升至今年94人。而今年頭4 個月撿獲的大麻數量達528公斤，佔去年全年撿獲量的8成。

近年有青少年透過熱門社交平台購買大麻，警方相信年輕人對大麻存有誤解，其中一個原因可能見近年部份西方國家，將所謂消遣用的大麻合法化，認為大麻帶來的傷害不大、對身體無影響。由於暑假將至，且疫情持續，青少年可能長時間留家，更易接觸網上售賣大麻的毒販，令情況變得普及，呼籲家長多加注意。警方重申，大麻是聯合國嚴格管制的毒品，其衍生物亦受法例監管。

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