鑽石山上月中發生的「燕窩禮券」搶劫案，39歲姓潘女事主帶着87萬元現金交收現金券時，遭「賣家」匪徒搶去巨款，其間更被推落車致頭部受傷，劫匪之後逃去無蹤。警方翻查大量閉路電視追緝後，昨日以涉嫌「串謀行劫」、「企圖傷人」及「瘋狂駕駛」等罪拘捕9男女，並正通緝兩名在逃人士。

被捕8男1女，年齡19至47歲，當中包括行劫集團主腦，他們為互相認識的朋友，報稱裝修工人、運輸工人、文員及無業，部份人有黑社會背景，目前全部被扣留調查。警方正通緝另外兩名在逃人士，拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕，相信已成功瓦解一個暴力性行劫集團。

東九龍總區重案組總督察馬志聰表示，案發於4月16日，地點為黃大仙鳳德道111號悅庭軒對出，案中女事主從事網上現金券買賣，習慣在網上不同平台認識賣家，以收購現金券，再在其他平台售賣，從中賺取差價獲利。

當日下午3時，女事主帶着87萬元現金，準備與賣家交收總值90萬元的燕窩現金券，抵達後登上賣家所駕駛的私家車，當時車上有三名涉案劫匪，其中一名匪徒立即搶去女事主載着巨額現金的環保袋，然後將事主推落車，之後開車高速離開現場。女事主其間被私家車拖行三米之後，跌在馬路中心，而賊車在逃走時一度高速逆線行駛，並與一輛客貨車發生碰撞。

東九龍總區重案組翻查大量閉路電視後，鎖定目標人物及首腦，昨日（25日）清晨採取拘捕行動，在多處地點拘捕9男女，他們涉嫌串謀行劫、企圖傷人、瘋狂駕駛、 販運及管有危險藥物 。行動中，警方起回12,500元失款及賊車，並在兩個單位內，撿獲10.5克可卡因、2.5克大麻花，以及毒品包裝工具。毒品總市值約二萬元。

東九龍總區高級督察黃月珍分析劫匪犯案手法，指他們以魚翁撤網方式在網上尋找目標，然後先安排一次低面額的交易，以博取受害人信任，然後再提出大額交易，並以多種借口，相約受害人到僻靜處或在車上交易，之後安排睇水仔、行兇者、司機、套假牌車輛犯案。

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