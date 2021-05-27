今年是六四32周年，警方今日再度以疫情為由，拒批支聯會舉行六四遊行及集會，社民連下午於荔枝角擺街站，主題為呼籲港人毋忘六四，其間遭一名中年男子搗亂，混亂間一名正派傳單的成員遇襲受傷，警方到場以涉嫌普通襲擊拘捕一名男子。被毆傷的行委辛浩銘指以往曾有持不同政見的人士到場理論，但今次是第一次被人出手打傷，「某程度上都係一個表達打壓，唔想我哋提及六四，繼續叫人參與六四集會」。

社民連下午4時起於荔枝角站B出口對開空地擺設六四街站，當時社民連行政委員辛浩銘正於上址派發傳單，其間一名年約50歲的男子靠近，一言不發衝上前，從後拍打辛的右手，令傳單散落一地。辛與兩名職員隨即出言阻止，要求報警處理，又阻止施襲者離開，惟對方突然出拳，打向辛的胃部位置。途經的市民立即報警求助，警方其後到場調查，以涉嫌普通襲擊拘捕一名男子，而辛則清醒送往明愛醫院治理。

辛浩銘事後接受《蘋果》訪問時表示，今日的街站主題圍繞六四，時間為下午4時半至晚上7時，至傍晚6時半左右，一名中年男子突然從後靠近，拍打其右手令傳單跌落地下，「佢（中年男）講晒粗口問我哋做咩阻住條街呀，之後我哋就捉住佢，但佢企喺馬路邊一路好想走，無耐佢就一拳打落嚟我雞心位」。他指以往擺街站，間中都會遇到政見不同的人士，甚至發生被人責罵或拍打單張的情況，但被人出手襲擊則是第一次，「某程度上都係一個表達打壓，唔想我哋提及六四，繼續叫人參與六四集會」。

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