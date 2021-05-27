34歲男子在竹篙灣檢疫中心走甩20小時事件，暴露隔離營保安漏洞，事件經過一日發酵，更多細節曝光，《蘋果》得到一張隔離營的保安更亭及民安隊分站的位置圖，該男子當時入住3A區125營舍第2號屋隔離，深夜11時許，擅自走出營舍抵達閘口成功登上接應私家車離去，全程400米的逃走路線共一個更亭及兩個分站，閘口亦有兩名保安員及一名民安隊駐守，卻沒被截獲令人費解；當局亡羊補牢，今天向工人作人員派發檢疫人士擅自離開房間的處理程序指引。

記者今日到竹篙灣隔離營了解，發現大閘位置未見有保安及民安隊巡邏，非常平靜，閘上只貼有一張告示，呼籲市民如需進營需致電取得許可，間中亦只有一架私家車離開隔離營。

消息人士透露，隔離營分為四期，每個角落及通道均設有多個閉路電視，至少有13個更亭及7個分站，各有一名民安隊成員及一名保安，而早前擅自離營的男子則入住第三期125營舍第2號屋，為聯邦保安公司的管轄範圍。他指該名男子若要逃出隔離營，需經過至少4間營舍及主要通道，之後亦一定經過一個更亭及兩個分站，之後才可抵達大閘。全程大約400米，男子只需5分鐘便可逃至大閘，對於他能夠無聲無息，避過所有關卡成功出走，消息人士亦感到詫異，「點解無人睇到就真係唔知道」。

消息人士更指，隔離營的高層今早如常與所有職員開例會，又向各名職員發出一份指引，雖然沒有明文寫明與今次逃營事件有關，但詳細交待每個情況的處理程序指引，例如「檢疫人士離開檢疫中心範圍，交由警務人員到場處理」。

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