網上今日流傳車Cam短片，可見一輛銀色私家車於今日（27日）凌晨時分，於長青隧道行駛期間，兩度越雙白線逆線行車，險些於對頭巴士相撞。警方指，留意到片段，不排除作拘捕行動。

網上車Cam片有兩段，第一段片段拍攝於凌晨0時42分左右，地點為屯門公路近汀九橋一段。涉事司機駕駛銀色私家車，在隧道事發前已駕駛得十分魯莽，包括高速行駛、不斷越線左穿右插、在分岔路前突然轉向，甚至在彎道駛上路肩爬頭，可謂相當驚險。

第二段片段則是長青隧道事發時，時間為0時46分左右。當時涉事司機在長青隧道內，首先切雙白線，一度逆線行駛，越過第一輛車輛。其後，涉事司機重施故技，打算再越過前方的一輛的士，豈料一切雙白線，私家車便失控S形漂移，險些與的士和對頭巴士相撞，所幸現場車輛均及時煞停，未有釀成嚴重意外。最後，銀色私家車司機沒有落車，而是在隧道內調頭徑自駛離，片段就此完結。

片段流傳後引起網民嘩然，直指這名司機駕駛態度需要改善。至晚上9時，警方表示留意到流傳片段。新界南總區交通部正積極展開調查，並已鎖定一部懷疑涉案車輛，不排除稍後會作拘捕行動。警方呼籲市民，如就案件有任何資料提供，可致電3661 1208與新界南總區交通調查組人員聯絡。

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