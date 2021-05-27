年僅24歲的城市大學獸醫院博士研究生梁瑜晞（Andy），月初求診發現腦內有兩個惡性腫瘤，屬第四期惡性膠質瘤，由於電療及化療的作用不大，醫生建議Andy 進行「電場療法」，否則將僅餘不足一年壽命，惟有關療法單是機器便需花費90萬，梁家難以負擔，家人極為擔心。今日Andy家人為其開設的IG專頁有更新，Andy的孖生哥哥已趕回港探望弟弟，「希望用盡一切辦法爭取相處時間」，並表示籌款已達標，感謝有心人士的幫忙。

Andy的IG專頁最新帖文指，Andy的情況雖然急轉直下，但他的生存意志很強，故此家人才接受醫生的建議採用「電埸療法」，以減慢腫瘤的生長；因為Andy的堅強意志，雖然所需費用90萬元，梁家亦未有放棄，近日更向外界籌款，短短數天已達標，孖生哥哥指現時款項已達所需費用，暫時不需要大家的捐款，「感謝大家幫忙同意見，當我地（哋）再有需要既（嘅）時候會再同大家講」。帖文更新一小時，就有400多個讚好，仍然有不少市民留言為Andy打氣。

Andy家人近日分別在fb及IG進行網上籌款，望熱心市民伸出援手，令Andy 及早接受治療。就連Andy的偶像C AllStar亦於網上留言為Andy打氣，「瑜晞，加油！我們和你一起努力奮鬥，打贏呢場仗，完成你嘅博士論文」。

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