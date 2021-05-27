警務處國安處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩院，警方經調查後，稱暫未發現蔡涉及不道德或違規行為，但警方拒絕披露當日行動的日期時間及更多細節，《蘋果》綜合各渠道資料，相信警方該次巡查行動在今年3月19日(周五)中午後進行，當日為正常上班日，有別於一直有傳蔡展鵬於午飯時間光顧的說法，即蔡有可能於辦公時間光顧無牌按摩店，涉違反紀律之嫌。

蔡展鵬本月12日被揭光顧無牌按摩店時遇上警方巡查，警務處處長鄧炳強同日下午會見傳媒時確認蔡展鵬涉行為不當，已指示O記調查事件，又指蔡現時休假，沒有收到蔡的辭職信。本月18日O記總警司黃維見記者時表示，警方在3月下旬的巡查行動中，在灣仔區一間無牌按摩店，懷疑有人經營色情場所提供賣淫服務，拘捕6名持本港身份證的女子，警方當時發現蔡展鵬在場但沒有將他拘捕。惟他沒有進一步披露蔡當時在場所內的原因，當日行動的確實日期及時間，只表示初步未有發現蔡涉及「違法」及「不道德行為」。

涉事按摩店位於灣仔譚臣道勝意大樓唐樓一樓，鄰近灣仔站，距離警總850米，一梯四伙，涉事按摩店原名為「VIET SPA」，其後改名為Daisy Spa，《蘋果》今日到訪現場所見，店外角落位置設有閉路電視，大門又設有輕觸式密碼鎖，拍門及按鐘都沒有反應。隔鄰的髮型屋職員表示，近日不見有警員上門調查，以往平日不多見有人出入。至於「VIET SPA」在色情網站「141」內的相關資料已被刪除。

根據網媒傳真社報導，傳真社訪問灣仔譚臣道一帶多名街坊，綜合街坊提供的資料顯示，警方是在3月19日（周五）巡查VIET SPA。警方當日中午過後搜查勝意大樓VIET SPA，下午約3時帶走多名女子，其後再搬走多箱證物，整個行動維持4至5個小時，至傍晚結束。有目擊者稱，警方行動期間不見有軍裝警察及警車，只見大批便衣警員出入。

傳真社報導指，有目擊者表示，當日（19日）是首次目睹警方在該大廈「掃場」，於是即時以手機程式通知親友警方的「掃場」行動。目擊者並向該社記者展示有關訊息發出時間為3月19日下午。該訊息的內容及時間，與各目擊者看到的警方行動細節相符。當日是正常上班日，若巡查行動在下午進行，蔡展鵬有可能是在辦公時間內光顧無牌按摩店。

此外，有知情人士表示，當時替蔡展鵬揼骨是一名持香港身份證北姑，事件曝光後，蔡立即請病假及大假，至今未返回國安處，國安處就事件議論紛紛，一班人認為蔡不值得幫，應該強迫退休，另一班人希望事件盡快淡化。被問到蔡為何貴為高級助理警務處長會到如此低級的無牌骨場消遣，他說:「佢以為冇人知嘛」。

《蘋果》正向警方查詢蔡有否違規及是否需安排紀律調查。至於同案被捕的6名持香港身份證的女子，她們涉賣淫被捕，《蘋果》於本月20日（上周四）向警方查詢是否已將她們落案，警方表示現階段沒有進一步補充。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568