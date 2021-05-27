33歲男子陳璟輝，周日（23日）早上獨自出發到大埔八仙嶺行山後失蹤，至今仍無音訊，今日踏入第5日搜索。警方快速應變部隊聯同消防、民安隊約40人，今日早上繼續在大美督集合準備上山搜索。早前有熱心市民設立「搜尋行山失蹤男子陳璟輝」facebook群組及WhatsApp尋人群組互通消息，惟暫時未有發現。

搜索行動踏入第5天，天氣酷熱，警方今日派出無人機搜索八仙嶺山頭，消防亦派出攀山搜救隊及搜索犬巡邏，暫時未有發現，行動仍然繼續。

失蹤男子陳璟輝周日（23日）早上8時45分離開馬鞍山寓所，他身高約1.6米，失蹤時身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。當時陳向家人表示，預計晚上7時回家；於上午11時半左右，曾與母親以短訊聊天，並傳送一張實時相片給母親說「上緊八仙嶺」，顯示他正前往仙姑峰途中；可是當晚10時，陳母仍未見他回家，而其WhatsApp最後上線時間是中午12時14分，擔心他發生意外，遂報警求助。

警方表示，陳璟輝昨日（23日）上午約九時離開馬鞍山福安花園寓所後便告失蹤，其家人同日向警方報案。任何人士如曾見過或有事主的消息，請致電3661-3610與調查人員或任何一間警署聯絡。

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