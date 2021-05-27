有嬰兒被「搽生油驅風」後患止腦膜炎，兒科醫生指出，嬰兒患腦膜炎成因很多，肚臍「入菌」是原因之一，因為一般兩周歲嬰兒的肚臍傷口位置未完全癒合，細菌可能經肚臍進入體內，幼嬰感染腦膜炎若未及時就醫，可致失聰及智力受損等後遺症。

兒科醫生陳以誠解釋，一般嬰兒於兩周至三周歲時，肚臍上傷口才會收縮及癒合，在此之前因沒有皮膚包裹，嬰兒肚臍有如零保護。至於金黃葡萄球菌常見於皮膚，亦是常見進入體內引致感染的細菌，若嬰兒肚臍感染金黃葡萄球菌，細菌可能沿血管走到腦部，導致腦膜炎。

腦膜由外層的硬腦膜，中間的蛛網膜及最內層的軟腦膜組成，硬腦膜是一層強韌、不具彈性的薄膜，緊貼於顱骨下方，主要覆蓋腦的表面，包覆腦組織與脊髓，保護腦部。另一兒科醫生蘇傑榮則指，腦膜炎主要因腦膜受到細菌或病毒入侵而感染再發炎，不同年紀人士亦有機會中招，五歲以下小孩較易染疾，死亡率達10%。

至於肚臍若處理不當，可致嬰兒皮膚局部感染引發壞死性筋膜炎（俗稱食肉菌），嚴重可致敗血病，食肉菌會經血液流動快速入侵肌肉，一兩日可走勻全身。至於腦膜炎的治療方法，一般使用抗生素治療後可完全痊癒，但若未能及時求醫及施藥，便有可能令腦部受損，導致失聰或影響智力等後遺症。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即Signal 63836568、WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線

或致電：63836568