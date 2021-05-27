新生嬰全身軟綿綿，家人在照顧上要小心謹慎，今次發生幼嬰遭搽生油後患上腦膜炎事故，有專家警告，當初生嬰兒肚臍傷口未癒或臍帶未脫落下，搽上未經消毒的「按摩油」是大忌，輕則引致發炎，重則可引發細菌感染，選用「按摩油」時要非常小心，一般食用的花生油或粟米油皆不適合。

國際嬰兒按摩協會首席導師鍾穎傑指，按摩替幼嬰「驅風」並非不可能，但必須配以適當位置及手勢。他解釋，若初生嬰兒肚臍位置傷口仍未完全癒合，搽上未經消毒的按摩油可能引致發炎甚至細菌染。他指，在肚臍位置搽油為嬰兒「驅風」大錯特錯。「啲風唔會喺個肚臍位置」。一般人所說的「風」是腸內氣體引致不適感，位置集中大腸小腸，「要按摩都係集中大腸小腸，唔係肚臍。」

至於最適合嬰兒按摩是專業用的香薰按摩油，因低敏感性，另可使用冷榨芝麻油及植物油，而選用植物油除要考慮溫性或涼性，是否適合嬰兒體質外，油質是否會被皮膚吸收亦是考慮因素，如椰子油一般不被皮膚吸收，油份可能殘留皮膚表面致毛囊發炎。如不想用按摩油，亦可以清水及凡士林代替，但絕不能徒手按摩，因沒有介面情況下磨擦力增加，可能令嬰兒皮膚破損。至於一般食用花生油及粟米油，由於並沒有相關的研究，所以不鼓勵使用。

鍾指出，一般一個月大以下嬰兒身體仍非常脆弱，除非醫護人員在場，否則不鼓勵替幼嬰按摩，按摩時亦要留意嬰兒身上是否有傷口，而骨折，有瘀塊位置不宜按摩，若嬰兒本身有發燒、感冒甚至黃疸等病徵時，亦要施以特別手法按摩，不能隨便亂按。

註冊中醫師楊澤琪認為，由於嬰兒器官及骨骼發育仍未成熟，若按摩力度不對分分鐘造成嚴重後果，建議可用小兒捏脊或小兒推拿，都可達致和排毒的作用。

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